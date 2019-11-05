"Никогда не видел": тренера застали "почти голым" перед матчем с "Барселоной" в ЛЧ

Представители чешского клуба "Славия" (Прага) пожаловались на беспрецедентные меры безопасности, принятые перед выездным матчем с "Барселоной" в Лиге чемпионов, который состоится 5 ноября.
"Славия" перед матчем с "Барселоной"
ФК "Славия"
Чешские игроки остановились в Барселоне в отеле "Rey Juan Carlos". В это же время в той же гостинице остановился и испанский король Филипп VI вместе со своей семьей. Каждого игрока "Славии", как и всех посетителей отеля, с ног до головы обыскала охрана короля. Многим даже пришлось раздеваться.
Ситуацию уже прокомментировал главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовский, которого цитирует издание Marca.
"В аэропорту меня заставили практически полностью раздеться, и я был почти голым... Никогда не видел такого количества телохранителей, собранных вместе. Мы в команде пошутили, что все это для нас", – заявил наставник чешской команды.
Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Испании было принято беспрецедентное решение о переносе матча "Барселона" – "Реал".
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