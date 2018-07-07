"Никогда не станет": известный московский комментатор унизил сборную России

Одиозный московский комментатор Василий Уткин заявил, что сборной России по футболу никогда не суждено выиграть мундиаль.

"Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом", — сказал он в шоу "10 глупых вопросов" на Youtube-канале "Жиза".

"Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдёт, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое", — подчеркнул комментатор, отвечая на вопрос о возможной победе сборной России на чемпионате мира.

Уткин также высказал свое мнение о главном тренере команды РФ Станиславе Черчесове.

"Красавчик ли Черчесов? Нет. Совсем не красавчик — ни в каком смысле", — подытожил Уткин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный украинский тренер Мирон Маркевич унизил сборную России.