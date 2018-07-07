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Чемпионат мира 2018
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"Никогда не станет": известный московский комментатор унизил сборную России

3.8тЧитать новость на украинском

Одиозный московский комментатор Василий Уткин заявил, что сборной России по футболу никогда не суждено выиграть мундиаль.

"Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом", — сказал он в шоу "10 глупых вопросов" на Youtube-канале "Жиза".

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"Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда. Теория вероятности существует, но, когда это произойдёт, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое", — подчеркнул комментатор, отвечая на вопрос о возможной победе сборной России на чемпионате мира.

Уткин также высказал свое мнение о главном тренере команды РФ Станиславе Черчесове.

"Красавчик ли Черчесов? Нет. Совсем не красавчик — ни в каком смысле", — подытожил Уткин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный украинский тренер Мирон Маркевич унизил сборную России.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Василий Уткин
Объект
сборная России по футболу
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
А я щас унижу сборную Украины, она тоже не станет.Унизил?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Луцюк Виталий, сразу видно украинца
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Кастрюлев Мыкола, ты продажная тварь-пидвр!!! Я тебя унизил- нет?!!!Потому что ТВАРЯМ не знакомо это чувство!!! Скотина всегда остаётся СКОТОМ а не Человеком!!!!
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