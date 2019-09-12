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12 сентября • обновлено в 16:20
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"Никогда не просил о Неймаре": Месси выступил с неожиданным заявлением

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Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда ПСЖ Неймара в каталонскую команду.

Отметим, что все лето 2019 года СМИ сообщали о переговорах "Барселоны" по возвращению Неймара из ПСЖ, однако трансфер так и не состоялся.

Неймар и Лионель Месси

Неймар и Лионель Месси

24tv.ua

"Я был бы очень рад, если бы Неймар перешел к нам. Откровенно говоря, я не знаю, все ли возможное сделала "Барселона" для его возвращения, но вести переговоры с ПСЖ действительно трудно. В спортивном плане Неймар один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в плане имиджа, и спонсоров", - отметил Месси, чьи слова цитирует Sport.es.

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Впрочем, аргентинец заявил, что никогда не давил на руководство и не ставил требований по Неймару.

"Я никогда не просил клуб подписать Неймара, а просто делился своим мнением. Выдвигал ли я какие-либо требования? Есть доказательства, что это не так", - добавил лидер "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Неймар выдвинул "Барселоне" ультиматум.

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Тема
Трансферы
Персоны
Лионель Месси Неймар
Место
Испания Барселона
Теги
ФК Барселона ПСЖ
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