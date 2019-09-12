"Никогда не просил о Неймаре": Месси выступил с неожиданным заявлением

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда ПСЖ Неймара в каталонскую команду.

Отметим, что все лето 2019 года СМИ сообщали о переговорах "Барселоны" по возвращению Неймара из ПСЖ, однако трансфер так и не состоялся.

Неймар и Лионель Месси 24tv.ua

"Я был бы очень рад, если бы Неймар перешел к нам. Откровенно говоря, я не знаю, все ли возможное сделала "Барселона" для его возвращения, но вести переговоры с ПСЖ действительно трудно. В спортивном плане Неймар один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в плане имиджа, и спонсоров", - отметил Месси, чьи слова цитирует Sport.es.

Впрочем, аргентинец заявил, что никогда не давил на руководство и не ставил требований по Неймару.

"Я никогда не просил клуб подписать Неймара, а просто делился своим мнением. Выдвигал ли я какие-либо требования? Есть доказательства, что это не так", - добавил лидер "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Неймар выдвинул "Барселоне" ультиматум.

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