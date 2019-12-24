Официально: "Динамо" отдало футболиста в донецкий клуб

22-летний футболист "Динамо" Никита Кравченко до конца сезона 2019/2020 будет выступать за донецкий "Олимпик" на правах аренды, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Никита Кравченко ФК Динамо

Напомним, Кравченко перешел в "Динамо" летом 2015 года из "Ильичевца" (прежнее название "Мариуполя"). Дебютировал за первую команду бело-синих 26 апреля 2017 года в кубковой игре с "Николаевом". Дебют в Премьер-лиге - 18 апреля 2015 года в игре "Ильичевец" - "Металлург" (Донецк). В составе "Динамо" в Премьер-лиге провел 3 матча.

"Олимпик" ныне возглавляет Висенте Гомес, под руководством которого Никита выступал за молодежную команду "Динамо". Сейчас "Олимпик" занимает 9-е место в Favbet Лиге, отставая на 4 очка от топ-шестерки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25-летний парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", в ближайшее время намерен сменить команду.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!