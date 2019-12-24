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24 декабря • обновлено в 22:30
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Официально: "Динамо" отдало футболиста в донецкий клуб

1.5т
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22-летний футболист "Динамо" Никита Кравченко до конца сезона 2019/2020 будет выступать за донецкий "Олимпик" на правах аренды, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Никита Кравченко

Никита Кравченко

ФК Динамо

Напомним, Кравченко перешел в "Динамо" летом 2015 года из "Ильичевца" (прежнее название "Мариуполя"). Дебютировал за первую команду бело-синих 26 апреля 2017 года в кубковой игре с "Николаевом". Дебют в Премьер-лиге - 18 апреля 2015 года в игре "Ильичевец" - "Металлург" (Донецк). В составе "Динамо" в Премьер-лиге провел 3 матча.

"Олимпик" ныне возглавляет Висенте Гомес, под руководством которого Никита выступал за молодежную команду "Динамо". Сейчас "Олимпик" занимает 9-е место в Favbet Лиге, отставая на 4 очка от топ-шестерки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25-летний парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", в ближайшее время намерен сменить команду.

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Автор
Максим Богданов
Теги
ФК Динамо Киев ФК Олимпик Донецк
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