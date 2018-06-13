Никакого секса: депутат из РФ отметилась расистским высказыванием перед ЧМ-2018

Россиянкам рекомендовали избегать интимной связи с иностранными гостями чемпионата мира по футболу 2018 года. По мнению председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Тамары Плетневой, девушки из РФ рискуют остаться матерями-одиночками, увеличение числа которых наблюдалось после Олимпиады-1980 в Москве. При этом она проявила расовую дискриминацию.

"Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", – приводит слова депутата Telegram-канал НТВ.

Отметим, что ранее тренер сборной Нигерии ввел запрет для футболистов на секс с российскими девушками во время ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге чемпионат мира по футболу начался с громкого скандала.