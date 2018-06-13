УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Никакого секса: депутат из РФ отметилась расистским высказыванием перед ЧМ-2018

4.1тЧитать новость на украинском

Россиянкам рекомендовали избегать интимной связи с иностранными гостями чемпионата мира по футболу 2018 года. По мнению председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Тамары Плетневой, девушки из РФ рискуют остаться матерями-одиночками, увеличение числа которых наблюдалось после Олимпиады-1980 в Москве. При этом она проявила расовую дискриминацию.

"Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", – приводит слова депутата Telegram-канал НТВ.

Новости
Самую сексуальную ведущую в мире пнули в эфире ради ЧМ-2018

Отметим, что ранее тренер сборной Нигерии ввел запрет для футболистов на секс с российскими девушками во время ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге чемпионат мира по футболу начался с громкого скандала.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
22
Смешно
1
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги