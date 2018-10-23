"Никаких шансов": известный футбольный агент о матче "Шахтер"-"Манчестер Сити"

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло, после просмотра матча донецкого "Шахтера" против "Десны", считает ,что у горняков не будет никаких шансов в игре с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

"Паулу Фонсека сказал, что не будет Тайсона и Марлоса - главных исполнителей. Без этих бразильцев „горняки“ не выглядят серьезной командой и играют неубедительно. В этом можно было убедиться в матче с „Десной“. Донецкая команда выиграла случайно: черниговцы создали больше возможностей для гола, однако не хватило опыта, чтобы добиться положительного результата.

Только чудо может спасти „Шахтер“. Рискну предположить финальный счет - 3:1 в пользу британцев", - цитирует Вячеслава Заховайло Bookmaker-ratings.

Напомним, что донецкий "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов сыграет дома с английским "Манчестер Сити". Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" пройдет во вторник, 23 октября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити". Начало встречи - в 22:00.

Как сообщалOBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины и клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко может сыграть против "Шахтера" в ЛЧ.