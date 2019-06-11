"Никаких отмазок": Зинченко откровенно высказался об игре сборной

Полузащитник сборной Украины и клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко после тяжелой победы над командой Люксембурга в отборе на Евро-2020, заявил, что главная задача была выполнена и откровенно рассказал о проблемах в игре сборной.

"Мы добыли важнейшие три очка. Хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков, это был просто космос. Что касается игры, то, как и ожидалось, соперник сыграл компактно, не оставляя пространства между линиями, было сложно найти свободные зоны. Мы еще растем как команда, нам есть куда совершенствоваться, но рисунок вырисовывается", — сказал футболист в эфире телеканала "Футбол".

Александр Зинченко

Зинченко не стал оправдываться по поводу не столь яркой игры, которую сборная Украины показала в предыдущем матче с сербами, и подчеркнул, что условия у команд были одинаковыми.

"Люксембург тоже играл несколько дней назад, причем на искусственном газоне и на выезде. Никаких отмазок я искать не буду. В таких матчах Украина должна играть первым номером. Моя игра? Перед глазами тот момент в первом тайме. Забей я тогда второй мяч, матч сложился бы по-другому. В голове было много решений. В результате пробил просто мимо вратаря. Против "Манчестер Сити" 90 процентов команд играют таким же, как Люксембург: 11 игроков находятся за линией мяча. Непросто вскрывать такую оборону", — считает полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Евгений Коноплянка поблагодарил львовских болельщиков за поддержку в матчах отбора Евро-2020 с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0).

Комментируя минимальную победу над "карликами", футболист "Шальке" назвал этот успех закономерным.

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