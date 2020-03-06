Нидерланды готовят революцию в мировом футболе

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Хейс де Йонг заявил, что в молодежных лигах страны будут протестированы пять новых правил игры.

Как сообщает издание AD, организация созвала встречу, на которой присутствовали члены футбольных ассоциаций других стран и представители ФИФА, и представила свое видение будущего в этом виде спорта.

В Нидерландах введут новые правила игры в футбол Sports.ru

Пять изменений включают в себя:

Ввод мяча в игру из аута ногой с газона;

Вместо удара по воротам или передачи, футболисты смогут разыгрывать штрафные удары сами с собой;

Временные удаления за полученную желтую карточку;

Неограниченное количество замен;

Изменения в управлении игровым временем, что позволит уменьшить количество минут, на протяжении которых мяч находится вне игры.

"Мы постоянно думаем над тем, как можно было бы улучшить игру, сделать ее более зрелищной, не изменяя основных принципов. Это не революция, а эволюция футбола", - заявил Де Йонг.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение изменить правила определения офсайдов в еврокубках, начиная со следующего сезона.

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