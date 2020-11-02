Ничьи "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов: обзор спортивных СМИ

Вторую неделю подряд три украинских полпреда с переменным успехом штурмовали групповую стадию еврокубков. А профильные СМИ пытались докопаться до истины, почему домашняя ничья "Шахтера" с миланским "Интером" сродни победе. Почему киевское "Динамо", наоборот, не обрело очко, а потеряло два. И почему "Заря" пока без дивидендов.

Но обо всем по порядку.

СМЕЛОСТЬ И ВЕЗЕНИЕ "ШАХТЕРА"

Первыми во второй игровой день на континентальную стезю ступили горняки. Яркая, на грани фантастики, выездная победа подопечных Луиша Каштру над "Реалом" (3:2) на старте турнира неожиданно определила их в лидеры группы. При том, что в силу коронавирусных проблем играл "Шахтер" не просто не основным, а вообще экспериментальным составом.

Парадокс в том, что этот же состав спустя несколько дней не смог справиться в перенесенном в Киев поединке чемпионата Украины с "Ворсклой" (1:1). Более того, оранжево-черные поначалу выглядели в нем в роли мадридского гранда, едва не пропустив до перерыва не один, а несколько мячей. А когда спохватились, дожать соперника не сумели.

Каштру нашел объяснение: "И в том, и в другом матче у нас было одно желание: мы держали в голове ворота оппонента и старались двигаться только вперед. Но разница в том, что "Ворскла" закрылась, села в оборону и не оставляла зон для завершения атак. "Реал" же играл в атакующий футбол, и благодаря этому мы смогли создать огромное число моментов у его штрафной" (Shakhtar.com, 26.10).

В общем, разные соперники, разные футболисты, разная тактика – такова квинтэссенция посыла. Интересно было другое: какой план на игру португальский специалист изберет против следующего соперника – миланского "Интера". Того самого, которому два месяца назад безоговорочно уступил в полуфинале Лиги Европы (0:5).

Каштру не согласился, что поражение было безоговорочным. Более того, забей горняки при счете 0:1, все, на его взгляд, могло повернуться иначе: "Но когда "Интер" забил второй мяч, игра начала уходить из наших рук, и мы поняли, что добиться хорошего результата будет очень и очень сложно. Но я со своими игроками каждый день учусь чему-то новому. Чему научился? Тому, что нужно продолжать следовать по своему пути" (Shakhtar.com,26.10).

Как же удивил португалец, когда и с "Интером" сыграл тем же молодым составом с максимальной концентрацией сил и внимания в обороне. И добился в поединке с явно превосходящим по качеству исполнителей, их опыту и мастерству соперником почетной ничьей.

"Увидели ли мы с вами новый "Шахтер", играющий в абсолютно несвойственный ему оборонительный футбол "для заведомо более сильных соперников"? – не скрывал удивления многоопытный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. – Считаю, что да – увиденное на НСК "Олимпийский" выглядело не случайным эпизодом, а заготовкой Луиша Каштру. Она имела все шансы быть похороненной номинально первым составом. Но "не было бы счастья" ("Футбол", 29.10).

Маститый журналист засомневался, найдется ли теперь вообще место в основе для Тайсона, Коваленко, Алана Патрика, Коноплянки и с натяжкой расценил реальными шансы разве что Степаненко и Мораеса.

Высоко оценил качество игры "Шахтера" и главный редактор сайта "Футбольный клуб" Игорь Линник. "На мой взгляд, "Шахтер" против "Интера" провел лучший матч под началом Луиша Каштру, – написал он на своей страничке в Facebook. – Собственно, таким качеством игры он сильно удивил. "Шахтер" теми силами, которые есть у него в наличии, просто-таки обезоружил "Интер". Да, пока только в атаке – игроки Конте так и не подобрали ключи к высокой, рискованной, но чрезвычайно эффективной обороне Каштру. Что, по сути, представляет собой заявку на тактическую зрелость молодежи "Шахтера". Если бы я только мог симпатизировать донецкой команде, то бы призвал и вас поаплодировать ей. А так могу лишь засвидетельствовать тот факт, что она серьезно перестраивается на ходу и создает какой-то новый фундамент" (28.10).

Линник напоминает, что старый "Шахтер" без шансов и по делу проигрывал тому же "Интеру". Этот же готовится, чтобы его и других переигрывать интеллектуально. В то, чтобы соперничать на таком уровне концентрации и отдачи на регулярной основе, пока не верится. Но у обновляемой команды уже проступает баланс – баланс коллективный, интернациональный. Такого прежде за "Шахтером" не замечалось. Он растет и становится еще опаснее.

Сам Луиш Каштру после матча раскрыл некоторые секреты своего видения ситуации. Решение о том, что против "Интера" выйдут те же футболисты, он принял сразу после победы в Мадриде. Конечно, одно дело выставить тот же состав, совсем другое – показать такую же игру. Это, по словам португальца, было нереально, потому что "Реал" и "Интер" – совершенно разные команды.

"Было очень важно показать сплоченную командную игру, – заметил португалец. – Закрыть связи миланцев с Лукаку и Мартинесом. У "Интера" чаще всего идет пас на фланг, а оттуда – в центр на одного из нападающих, которые скидывают мяч на набегающих в штрафную и создающих опасные моменты полузащитников. Мы старались отрезать любые линии передач с флангов. Не прессинговали очень высоко. Это позволяло выжидать правильный момент для своих действий. Динамика игры была сложна. Но я говорю футболистам: если не получается победить, важно, по крайней мере, не проиграть" (Footboom.com, 28.10).

"То, что игра против "Интера" будет серьезно отличаться от игры против "Реала", стало очевидно уже с первых минут, – в свою очередь отмечает обозреватель сайта Sport.ua Валерий Василенко. – Итальянцы, в отличие от испанцев, дорожили мячом и играли очень компактно, разрывов между линиями у гостей не было. "Шахтер" играл на равных минут десять, а потом инициативой завладели миланцы" (27.10).

Автор напомнил об ударах в перекладину от Бареллы и Лукаку, опасные моменты у того же Лукаку и Мартинеса, порой преимущество гостей было тотальным. Но "Шахтер" выстоял, а Каштру сдал экзамен, раз не проиграл. Он, безусловно, провел работу над ошибками и сыграл так, чтобы в первую очередь нивелировать сильные стороны оппонента. А ничьей оказалось достаточно, чтобы остаться во главе турнирной таблицы своей группы.

"Ни в коем случае не принижая заслуг игроков "Шахтера", все-таки признаем, что нашей команде изрядно повезло, – тем не менее, отмечает журналист Вадим Самойлов. – Как минимум четыре раза Фортуна широко улыбнулась горнякам: дважды в эпизодах с перекладиной, однажды, когда Лаутаро Мартинес не попал в пустой угол, и в ситуации с неназначенным пенальти, когда арбитру легче было указать на точку, чем не указать.

В то же время, похоже, в менталитете команды происходят тектонические сдвиги. Кажется, Луиш Каштру понял, что атакующий ДНК – не догма, и что во избежание дальнейших еврокубковых разгромов его нужно оптимизировать оборонительными навыками. Собственно, реализация защитной модели и позволила добыть положительный результат" (Terrikon.com, 28.10).

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА "ДИНАМО"

"Динамо" накануне визита в Будапешт из-за положительных тестов на covid-19 недосчиталось двух ведущих исполнителей – голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. По-прежнему в лазарете команды оставались Бурда и Тымчик, операция потребовалась новичку Костевичу.

Тем не менее, именно киевляне, по мнению многих специалистов, считались фаворитами поединка. Или, по крайней мере, силы команд представлялись равными.

"На мой взгляд, "Динамо" и "Ференцварош" – коллективы одного уровня, – высказал мнение бывший капитан бело-синих Олег Лужный. – Так что очень важное значение будет иметь настрой футболистов, их физическая готовность, игровая дисциплина, стремление к победе. Но футболу присущи и такие компоненты, как фарт и непредсказуемость. Хотелось, чтобы в предстоящей игре они были на нашей стороне" (Dynamo.kiev.ua, 28.10).

Схожей точки зрения придерживался и другой известный мастер прошлых лет Иван Яремчук: "Ференцварош" – команда жесткая, неуступчивая, по уровню мастерства находится примерно на одном уровне с "Динамо". Как сложится игра, предсказать не берусь. Если киевляне навяжут сопернику свою волю, покажут атакующий футбол и не допустят ляпов в обороне, то венгры не устоят. Так что будем ждать положительного результата" (Footboom.com, 28.10).

Наконец, мнение Василя Раца, поигравшего в свое время как за "Динамо", где собственно, он и стал знаменит, так и за "Ференцварош": "Венгерский клуб под руководством Сергея Реброва сильно вырос. Причем в последнее время все более заметные роли в нем играют иностранцы. Думаю, у "Ференцвароша" есть шанс побороться с "Динамо". По крайней мере, надеюсь, что нас ждет захватывающий поединок" (Dynamo.kiev.ua, 28.10).

Тут уместно заметить, что в заявочном составе венгерского чемпиона выступают всего три собственных воспитанника, в то время как у киевлян – 18! По этому показателю динамовский клуб занимает первое место в нынешней Лиге чемпионов, опережая норвежский "Митьюлланн" (15), а также "Барселону" и "Марсель" (по 12). Причем возраст исполнителей от 18 лет (Забарный) до 32-х (Бойко). А 13 человек моложе 23-х.

Для сравнения: знаменитый своей школой подготовки "Аякс" имеет в составе 12 клубных питомцев, "Манчестер Юнайтед" – 9, "Бавария" – 8, как и "Шахтер". А меньше всего таких футболистов у "Ювентуса" – всего один. Впрочем, это говорит лишь о том, что у динамовской молодежи при соответствующем отношении к делу хорошие перспективы вырасти в действительно классных мастеров.

Пикантности же их противостоянию с "Ференцварошем" добавляли несколько сопутствующих обстоятельств. В первую очередь то, что еще несколько лет назад киевлян возглавлял нынешний наставник венгерского чемпиона Сергей Ребров – легендарный в прошлом форвард бело-синих, под руководством которого "Динамо" в последний раз становилось чемпионом Украины.

К слову, Ребров тогда дважды подряд отбирал титул у Мирчи Луческу, руководившего "Шахтером" – после этого с румыном донетчане и прекратили сотрудничество. Ребров имел над Луческу перевес и в очных встречах – четыре победы против трех в восьми проведенных матчах. Ну, и как не вспомнить о победе "Динамо" над "Ференцварошем" в финале Кубка кубков 1975 года, когда киевляне громко заявили о себе на все Европу. Вот такие былые хитросплетения.

"В матчах против "Динамо" мне будет нелегко, – не удержался от ностальгических признаний Сергей Ребров. – Очень люблю этот клуб, в нем я стал настоящим футболистом, десять лет играл в команде. Но я профессионал и сейчас работаю на успех "Ференцвароша". А эмоции пусть останутся в стороне. Луческу? Я буду играть против "Динамо", а кто там главный тренер, не столь важно" (Sport.ua, 28.10).

В подобном духе относительно личных взаимоотношений высказался и Мирча Луческу: "Речь не идет о соперничестве двух тренеров. Речь о противостоянии "Ференцвароша" и "Динамо", а не моем с Ребровым. Для меня игра в Будапеште станет 140-й в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел много матчей. И каждый важен. Тем более что "Ференцварош" как команда очень вырос в последнее время" (Dynamo.kiev.ua, 27.10).

В конце концов, и президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что меньше всего хотел, чтобы "Ференцварош" попал в одну группу с "Динамо". Но такова оказалась воля жребия: "Сергей Ребров – легендарная личность, футболист, гражданин своей страны. Прекрасно понимаю, что в этом противостоянии симпатии болельщиков разделятся. Подчеркну только, что у нас сохранились теплые отношения. Иначе не прозвучал бы у меня дома звонок из Будапешта в два часа ночи после ответного матча "Динамо" с "Гентом" (Sport.ua, 28.10).

В общем, все ждали поединка "Ференцварош" – "Динамо" с нескрываемым интересом и напряжением. Как он прошел, всем хорошо известно: полное доминирование киевлян в первом тайме и упущенная победа после перерыва (2:2). С рядом вопросов к ряду исполнителей и главному тренеру. С возможностью комфортного перевеса над основным конкурентом в борьбе за третье место. И осязаемой путевкой в весеннюю стадию Лиги Европы. Наконец, с потерей практически на ровном месте почти двух миллионов евро, полагающихся за три очка.

"Это был странный матч, очень странный, – написал заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов. – Я ждал упорную борьбу, равную, напряженную, прогнозировал, что будет ничья. Но никак не мог предположить, что события будут развиваться подобным образом, и что итоговая ничья станет результатом совершенно двух разных таймов, между которыми, можно было подумать, соперники поменялись не воротами, а игровой формой" (Fraza.com, 29.10).

Автор считает, что первый тайм в исполнении "Динамо" был лучшим в сезоне, команда атаковала быстро и остро, при этом абсолютно ничего не позволила сопернику у своих ворот. А сама могла забить и больше двух мячей. На такой футбол было приятно смотреть.

Но дальше был тайм второй. И после лучшего образца "Динамо" этого сезона все увидели худший. С игрой на удержание. С отсутствием контроля над мячом. После пропущенного гола динамовцы поплыли, занервничали. Давление "Ференцвароша" становилось все сильнее. Ребров провел несколько удачных замен, усиливших игру его команды. А Луческу с заменами опоздал, считая, что игру соперника усилили не свежие исполнители, а удаление Сидорчука.

"Во втором тайме "Ференцварош" прибавил, стал больше давить, прессинговать, – соглашается экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко. – Динамовцы уступили контроль над мячом, и это сыграло с ними злую шутку. А после удаления Сидорчука хозяева получили еще и психологическое преимущество. Но я не считаю, что Луческу в чем-то уступил Реброву. В первом тайме киевляне имели солидное преимущество. Надо было забивать больше и доводить дело до победы" (Footboom.com,29.10).

"Ключевым фактором, повлиявшим на дальнейшее развитие событий, стал первый гол "Ференцвароша", – высказал свое мнение известнейший в прошлом защитник "Динамо", мастер персональной опеки и обладатель Кубка кубков 1975 года Стефан Решко. – Когда делается передача в штрафную, с соперником надо играть максимально плотно. Нгуэну же дали слишком много времени и пространства, чтобы не только обработать мяч, но и нанести прицельный удар" (Footboom.com, 29.10).

"В принципе, никакой катастрофы в Будапеште не произошло, – попытался примирить противоположные взгляды обозреватель Sport.ua Валерий Василенко. – Просто все увидели, что даже такой опытный тренер, как Мирча Луческу, может ошибаться. И что "Динамо" как команда еще не сформировалось, сыровато. С другой стороны, бороться за третье место реально, и шансы на него у киевлян лучше, чем у венгров. А работу над ошибками Луческу и его подопечным все равно нужно провести" (29.10).

А подытожить игру "Динамо" в Будапеште логично мнением главного редактора "Футбольного клуба" Игоря Линника.

"В матче с "Ференцварошем" повторилась картина из ответной встречи с "Гентом", когда после счета 3:0 киевское "Динамо" вдруг бросило играть, – написал Линник на своей страничке в Facebook. – Но тогда команду Луческу пронесло – навыручал Бущан плюс невезение соперника. В Будапеште же последовало наказание. С моей точки зрения, заслуженное и справедливое. Кому за это нести ответственность? Только лишь тренеру? Если бы в распоряжении Луческу был подогнанный состав классных мастеров – тогда все вопросы были бы к нему. Но он работает с теми, кто достался, кто был в клубе. И, судя по результатам "Динамо", тренеру удается много большее из того, что от него ожидалось. Игроки тоже вроде бы порки не заслуживают, результаты при новом тренере у них пошли рядком. Но команда все-таки умудряется сама себе привозить проблемы. Почему? Объективная причина – ей не хватает класса, индивидуального мастерства, что особенно бросается в глаза на уровне Лиги чемпионов. Субъективная причина – периодически проявляющаяся расхлябанность целого ряда футболистов, в том числе, увы, и лидеров. А когда при недостатке мастерства и класса теряется концентрация, нарушается игровая дисциплина, все рушится, все переворачивается вверх дном…" (29.10).

"ЗАРЯ" ЗАСТРЯЛА В РАЗДЕВАЛКЕ

В отличие от "Шахтера" и "Динамо" единственная украинская команда, продолжающая выступления в Лиге Европы, луганская "Заря" в двух стартовых турах группового турнира не набрала ни одного очка. После выездного поражения от "Лестера" базирующиеся в Запорожье подопечные Виктора Скрипника на своем поле уступили португальской "Браге (1:2).

"Мы проиграли очень хорошей, техничной команде, – только и оставалось признать наставнику луганчан. – Соперник уже вышел на поле, а мы, можно сказать, остались в раздевалке. Только после двух пропущенных мячей сбросили груз неуверенности и начали играть. Но то, что проходит в украинской лиге, в еврокубках не срабатывает. Нас наказывают или острым моментом, или голом" (Sportarena.com, 29.10).

Комфортный перевес в два мяча "Брага" обеспечила себе в стартовые минуты поединка благодаря быстрым атакам. Потом "Заря" включилась, эпизодически даже имела некоторое игровое преимущество, но гол под занавес встречи Скрипник назвал витаминкой, однако никак не таблеткой, принесшей облегчение. Пытались спастись, старались, но переступить какую-то невидимую грань не смогли.

Почему?

"Ужасное начало матча в исполнении команды Скрипника на совести центральных защитников и опорных хавбеков. Отсутствие сыгранности, дыры в оборонительных редутах, игроки не успевали возвращаться в свои зоны. За счет атакующих действий "Заря" попробовала реабилитироваться и вернуть интригу в противостояние, но ничего из этого не получилось" (Ua-football.com, 29.10).

На неорганизованную игру луганчан в обороне обратил внимание и бывший тренер, а ныне эксперт Олег Федорчук: "Команда Скрипника настроена на атаку и играет только вперед. Но ее защита очень слаба, особенно в центральной зоне. Пока луганчане не научатся обороняться, нормального результата не будет. Этот дисбаланс необходимо срочно устранять" (Footboom.com, 30.10).

В общем-то, говорить о матче, который в большей степени разочаровал, чем обнадежил, особого резона дальше нет. Беда лишь в том, что подобные неудачи больно бьют по всем отечественным клубам, выступающим в еврокубках. И если у "Шахтера" и "Динамо" соперники в Лиге чемпионов как на подбор, то инертность "Зари" и ранний вылет "Колоса" и "Десны" уже привели к тому, что Украина в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на 12-е место. Нас обошли даже шотландцы.

Что это значит? А то, что в не такой уж отдаленной перспективе украинский чемпион может потерять гарантированное место в основной сетке и начинать выступления в главном континентальном турнире будет не с группового раунда, а с квалификации. В таком случае девальвируется само первенство страны, а титул сильнейшего попросту обесценивается.

О том, что внутренний чемпионат – основа основ, говорят все, да без толку. Премьер-лига давно уже утратила статус самостоятельной организации, после исхода швейцарского сказочника Томаса Гримма восвояси обходится без фактического руководителя, а родимая УАФ/ФФУ занимается чем угодно, только не совершенствованием организации футбольного хозяйства.

Вот и приходится тем же "Шахтеру" и "Динамо" самостоятельно выкручиваться, как в плотном графике внутренних и международных игр, да еще на фоне коронавирусных проблем, облегчить себе жизнь. Проще говоря, договариваться с другими клубами о переносе выездных матчей первенства страны в столицу.

С кем-то договориться удается, с кем-то нет. "Рух", к примеру, идти навстречу команде Луческу отказался, и "Динамо" пришлось лететь во Львов. Не хотела уступать желанию "Шахтера" провести матч в Киеве и полтавская "Ворскла". Пока ворсклян не заверили, что поединок второго круга состоится на их домашнем стадионе. Но ведь никто сегодня не скажет, как будет дальше развиваться ситуация с распространением covid-19.

ГДЕ НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА?

Всегда считалось, что ритмичный, грамотно составленный календарь чемпионата Украины – это залог методически правильно выстроенной учебно-тренировочной работы в клубах. Но если сегодня календарь ломается не только в угоду объективным обстоятельствам, но и по прихоти, а то и бездействию организаторов турнира, то безответственность федерации выходит на первый план.

Как, к слову, и в вопросе об арендованных футболистах. Наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич, конечно, поерничал, когда упрекнул "Динамо" в запрете принадлежащих столичному клубу по контрактам Булеце и Дубинчаку сыграть в очном поединке против родной команды. Но тогда с такими же мерками нужно подходить и к позиции "Шахтера", против которого не смогли выйти на поле сразу 14 одолженных "Мариуполем" футболистов.

"У соперника есть несколько наших футболистов – тех, кто не может играть с "Шахтером", – со знанием дела отреагировал на ситуацию Луиш Каштру. – И, конечно, это принесло ему определенные проблемы. Но это правило, а правила должны выполняться. Так происходит и с другими клубами, в других странах (Sport.ua, 30.10).

"Как вы относитесь к запрету играть арендованным футболистам? Нужно ли его отменить?" – спросили у главного тренера азовцев Остапа Маркевича.

"Я не готов на этот вопрос отвечать, потому что есть разные обстоятельства и факторы, которые влияют, – дипломатично ответил Маркевич-младший. – Я не уполномочен на такие комментарии".

Интересно, а УАФ/ФФУ уполномочена? Во всяком случае, из Дома футбола, как из анекдотичного "транспортного цеха", любые комментарии или разъяснения на эту тему отсутствуют.

Тогда стоит напомнить, что отечественные регламентные нормы и положения о статусе игроков не предусматривают ограничений или запретов на участие арендованных футболистов в матчах с командами, из которых они арендованы. И базируются они на международных нормативных документах: ФИФА и УЕФА не поощряют ограничение возможностей игроков на участие в соревнованиях.

Другое дело, что в таких случаях на первый план, как правило, выходит юридическая казуистика, согласно которой клубу-арендатору проще и финансово выгоднее придерживаться условий, предусмотренных отдельным договором. А касаются они суммы аренды, долевой или полной выплаты зарплаты арендованному футболисту, условий его возможного выкупа по окончании срока аренды.

В общем, регламент УАФ в данном вопросе и в самом деле напоминает дышло. Можно ли привести абсолютную неразбериху к более-менее организованному и понятному порядку? Наверное, для этого в свое время и была создана Премьер-лига. Но сегодня она административно растворилась в структуре федерации, которая не может внятно трактовать что-либо в данном вопросе. Кстати, за рубежом тоже нет единой практики урегулирования подобных ситуаций. Национальные ассоциации самостоятельно определяют принципы, на которых базируются арендные взаимоотношения между клубами. Увы, но УАФ о таких принципах молчит.

В свое время в регламенте ФФУ существовала официальная норма, согласно которой клуб, делегировавший в сборную двух и больше футболистов, имел право на перенос календарной игры, если даты пересекались. А что предосудительного в том, если и количество арендованных игроков из одного клуба в другой привести к единому знаменателю с точки зрения оговоренной и согласованной всеми участниками УПЛ возможности для них выходить на поле.

Не больше двух – могут играть. Больше – уже действует табу. Это – как пример. Возможны и другие варианты по количеству. Главное, была бы проявлена инициатива руководством УАФ, чтобы упорядочить подобные отношения. А пока можем только констатировать и сокрушаться…

ВСЕ НА БОРЬБУ С КОВИДОМ!

Единственным неиссякаемым источником энергетики УАФ/ФФУ остается пиар.

"Українська асоціація футболу отримує від УЄФА найвищі оцінки за організацію матчів Ліги націй-2020/21, – написал президент организации Павелко страны на своей страничке в Facebook. – Учора відбулася відеоконференція генеральних секретарів усіх 55 національних асоціацій-членів, під час якої обговорювалися підсумки вже проведених поєдинків турніру. Надзвичайно приємно, що під час цієї онлайн-зустрічі було відзначено роботу нашої команди відразу на кількох напрямках. Це рекорд серед європейских країн в цей період по відвідуваності матчів Ліги націй (17 770 глядачів на НСК "Олімпійський", Україна – Німеччина), чудова взаємодія всіх відповідальних служб та організація поєдинку щодо розміщення глядачів і дотримання необхідних заходів безпеки на трибунах" (29.10).

Напомним, что матч Украина – Германия состоялся 10 октября. Спустя три дня на том же НСК "Олимпийский" прошел еще один поединок Лиги наций между сборными нашей страны и Испании. А ровно через неделю – игра киевского "Динамо" с туринским "Ювентусом" в рамках Лиги чемпионов.

Все это выглядело бы забавно, если бы зараза уже не зацепила – кого больше, кого меньше – ряд клубов. Угрожающими темпами продолжает расти количество заболевших. В Европе усиливаются карантинные меры. Каталония, как и некоторые другие автономии Испании, на две недели закрыла свои границы. И до последнего момента было неизвестно, где и когда должен состояться запланированный на ближайшую среду матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и киевским "Динамо". Форс-мажоры продолжаются.