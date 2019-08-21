"Ничего не показывает": Роналду взбесился из-за сумасшествия в футболе

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал стремительный рост цен на трансферном рынке в мировом футболе.

По его словам, цены на игроков неоправданно завышены.

"Сложно сказать, сколько сейчас стоит мой трансфер. Футбольная индустрия сегодня другая, делается ставка на потенциал", — сказал Роналду, которого цитирует Marca.

Криштиану Роналду marca.com

Также 34-летний нападающий отреагировал на то, что больше не является самым дорогим португальским футболистом. Его рекорд побил 19-летний полузащитник Жоау Феликс, который перешел в июле 2019 года из "Бенфики" в "Атлетико" за 126 миллионов евро.

Новости Роналду согласился на супертрансфер

"Жоау Феликс — отдельная история. Сегодня любой футболист стоит 100 миллионов, даже ничего не показывая. В футболе стало больше денег… Защитник и вратарь могут стоить по 70-80 миллионов. Я с этим не согласен, но в таком мире мы живем, таков рынок, и это нужно уважать", — добавил Роналду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые одного из старейших университетов Европы вывели специальную формулу и выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду.

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