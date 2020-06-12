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12 июня • обновлено в 10:11
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Ничего бы не менял – Шовковский о легендарной ошибке в матче со Словенией

1.3т
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Легендарный голкипер сборной Украины Александр Шовковский вспомнил свою ошибку в первом стыковом матче против Словении в рамках отбора к Евро-2000 и заявил, что ничего бы не менял.

"Матч в Любляне начался для нас хорошо – мы выиграли первый тайм благодаря голу Андрея Шевченко. Но после перерыва начались необъяснимые вещи, пошла какая-то странная игра. У нас было два спорных удаления, а потом случился этот гол Миленко Ачимовича. Разумеется, к нему привела моя техническая ошибка. Но, в то же время, если возвращаться к этому эпизоду, то я бы ничего не менял – в следующий раз, повторись ситуация, сыграл бы точно так же", – цитирует слова Шовковского сайт Zbirna.com.

Александр Шовковский в матче со Словенией

Александр Шовковский в матче со Словенией

Футбол 24

Он объяснил, что действовал правильно в этом эпизоде, но ему невероятным образом не повезло.

"Я видел, что к этому мячу никто не бежит. Понимал, что успею. Все делал правильно, но, когда выбивал, мяч просто свалился с ноги и по невероятной случайности попал прямо к сопернику. Я хотел сделать вынос по бровке, подальше, но, к сожалению, не повезло", – подытожил экс-голкипер украинской сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шовковский рассказал, как подрался с бывшим одноклубником по "Динамо" Евгением Хачериди.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Шовковский
Тег
Сборная Украины по футболу
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