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"Ни за какие коврижки": легенда "Динамо" отказался от предложения из России

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Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Гусев три с половиной года назад категорически отказался от предложения российской "Кубани".

По словам нынешнего тренера молодежной команды "бело-синих", ему предлагали очень выгодные финансовые условия.

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"Отказаться было несложно, потому что уже была ситуация Украина – Россия. Поэтому я даже не думал. Я не мог на тот момент поехать в Россию ни за какие коврижки. Кормить семью? Я и в "Динамо" неплохо кормил семью. Да, заканчивался контракт, но все равно на хлеб с маслом хватало. Всех денег не заработаешь", – сказал Гусев в интервью Вацко Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" объявило о покупке ганского легионера Мохаммеда Кадири, который последний сезон отыграл в чемпионате России.

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Персона
Олег Гусев
Тег
ФК Динамо Киев
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