Ни в России, ни в Украине: футболист украинской сборной сделал признание

Защитник сборной Украины и бельгийского клуба "Гент" Игорь Пластун заявил, что не хотел бы играть ни в России, ни в Украине.

Игорь Пластун Photonews

"Если поднять архивы, то я всегда говорил: "Моя мечта играть в Европе". Всегда так мечтал, хотя не знал, что меня ждет. Я ее добился, счастлив, как идет карьера, что я сейчас в Бельгии. В разных обстоятельствах люди могут действовать по-другому. Говорить о России с прицелом, что там мне больше денег заплатят... Сейчас точно знаю, что я бы не хотел играть ни в России, ни в Украине. А как было или как будет через какое-то время, не знаю", – сказал 29-летний Пластун в интервью Tribuna.com.

В ответ на фразу журналиста, что сейчас переезд в Россию автоматически означает невызов в сборную Украины, Пластун отметил, что у каждого футболиста – свои обстоятельства.

"Помимо вызова и невызова в сборную есть в жизни много других тем, потребностей. Не только у меня и у моей семьи, а и у окружающих людей. Здесь целый комплекс, который побуждает того или иного футболиста принимать решение о переходе в Россию", – заявил представитель "Гента".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Эдуард Соболь заявил, что Ярослав Ракицкий переехал в Россию не из-за денег.

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