ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Трагические события": Ахметов сделал заявление о "Донбасс Арене"

13.7тЧитать материал на украинском

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов категорически опроверг слухи о том, что собирается построить новый стадион для своей команды.

"Трагические события": Ахметов сделал заявление о "Донбасс Арене"

"Новый стадион? Нет, ни в коем случае. У нас есть "Донбасс Арена" и все мы живем мечтой, что "Шахтер" вернется на "Донбасс Арену" и будет проводить там свои самые яркие матчи", — сказал Ахметов в интервью программе Великий футбол.

"Я очень сильно скучаю за футболом. Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе. Я бы хотел, чтобы мы на стадионе оказались с нашими болельщиками. Чтобы мы вместе смотрели, гордились, радовались, плакали от игры нашей команды", — добавил президент.

Новости
"Если позволите": Ахметов впервые рассказал, как уходил Ракицкий

Ранее Ринат Ахметов впервые публично высказался о скандальном переходе из киевского "Динамо" в "Шахтер" форварда Жуниора Мораеса и прокомментировал высказывания Игоря Суркиса, который назвал бразильца предателем.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Ринат Ахметов
Место
Украина
Тег
Донбасс Арена
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
58
19
Смешно
3
Интересно
13
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Ахметка сепаратист конченый, поставленный в 90-х росийскими спецслужбами, которые замочили Грека. Требую, что бы ЗеКоманда сделала из ОПОБЛОКа ЗАГРАНОТРЯД. Раскидать его по всей линии фронта. И войне конец!!! Зеля, ну че, бля, слабо... ссыкун ты Вовочка ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Ахметов как и Кернес-всех устраивает.от таки дела малятки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-