"Трагические события": Ахметов сделал заявление о "Донбасс Арене"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов категорически опроверг слухи о том, что собирается построить новый стадион для своей команды.

"Новый стадион? Нет, ни в коем случае. У нас есть "Донбасс Арена" и все мы живем мечтой, что "Шахтер" вернется на "Донбасс Арену" и будет проводить там свои самые яркие матчи", — сказал Ахметов в интервью программе Великий футбол.

"Я очень сильно скучаю за футболом. Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе. Я бы хотел, чтобы мы на стадионе оказались с нашими болельщиками. Чтобы мы вместе смотрели, гордились, радовались, плакали от игры нашей команды", — добавил президент.

Ранее Ринат Ахметов впервые публично высказался о скандальном переходе из киевского "Динамо" в "Шахтер" форварда Жуниора Мораеса и прокомментировал высказывания Игоря Суркиса, который назвал бразильца предателем.

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