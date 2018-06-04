УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Закарпатье - это Украина!" Появился ответ на слет футболистов-сепаратистов

2.3тЧитать новость на украинском

Участие украинских футболистов с Закарпатья в так называемом чемпионате мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий" - просто слухи.

"Я не думаю, что с Закарпатья подтвердится эта информация. То, что подтвердится: Приднестровье, "ДНР","ЛНР", Абхазия. По Закарпатью я больше, чем уверен, что это просто слухи, вот увидите, что оно все развеется", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, член комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Иван Спориш.

По его словам, Закарпатье было, есть и будет Украиной.

Читайте также:
Не знал, куда ехал: в России ограбили звезду мирового футбола

"Я знаю, что Закарпатье было, есть и будет Украиной, разве что немного нагнетает обстановку Венгрия. Но оно этим и закончится - разговорами и политическими заявлениями, и все".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, испанский тренер сборной Украины по футболу Рауль Рианчо будет работать в московском "Спартаке" .

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги