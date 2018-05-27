Ни одной ошибки: президент УЕФА похвалил Кличко за финал ЛЧ в Киеве

Президент УЕФА Александр Чеферин восхитился уровнем организации финала Лиги чемпионов в Киеве.

Глава Союза убежден, что по крайней мере половина болельщиков вернутся в столицу Украины снова.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов (мужского и женского). Не надо забывать, что это – самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И 26 мая, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки. Финал Лиги чемпионов – это большое событие, поэтому вы точно сможете организовать любое событие", – цитирует Чеферина пресс-служба КГГА.

Александр Чеферин

Новости Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале Лиги чемпионов

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Чеферин назвал главную проблему финала Лиги чемпионов