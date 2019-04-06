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"Невысокий класс": Сабо рассказал о беде в "Шахтере"

2.6тЧитать материал на украинском

Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо уверен, что без подписания топового центрального защитника, у "Шахтера" возникнут большие проблемы.

Йожеф Сабо

Йожеф Сабо

Динамо от Шурика

"Нету второго опорного полузащитника, а в центре защиты просто беда. Горнякам нужен топовый центральный защитник. Кривцов, Хочолава – это невысокий класс, они допустили очень много ошибок. К сожалению, у нас вообще и в чемпионате нет хороших центральных защитников. Поэтому главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и перебирает – то одного, то другого", – сказал Сабо в интервью "Динамо Киев от Шурика" .

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"Динамо" столкнулось с серьезными проблемами перед матчем с "Шахтером"

Напомним, что 7 апреля "горняки" сыграют в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо". Накануне игры букмекеры опубликовали котировки, в которых определили победителя этого противостояния.

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Персона
Йожеф Сабо
Тег
ФК Шахтер
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