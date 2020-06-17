Невыигрыш чемпионата, это уже трагедия, – Суркис об ответственности Михайличенко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что ожидал от Алексея Михайличенко победы в чемпионате, но и второе место не повлечет за собой увольнение тренера.

По словам Игоря Михайловива, он не может обсуждать с прессой детали контракта, так как Премьер-лига еще не окончилась.

"Какая ответственность за невыполнение контракта? Я бы не хотел обсуждать его контракт, по одной простой причине. Если б мы были на 2-м месте, я бы раскрыл детали контракта. У меня с Михайличенко отношения абсолютно доверительные и он понимает, что не выполнение определенных задач может повлечь за собой отставку. И то что я вам сказал, это все прописано в контракте. Для меня невыигрыш чемпионата, это уже трагедия. А там додумывайте сами", – заявил Суркис на Youtube-канале "ТаТоТаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис признался, что в контракте с Алексеем Михайличенко есть два пункта, по которым он может быть уволен с поста главного тренера.

Отметим, что Алексей Александрович стал главным тренером "Динамо" в августе 2019 года.

Всего Михайличенко-тренер провел с "Динамо" 32 матча. Из них 18 выиграл и 6 проиграл.