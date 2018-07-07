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Чемпионат мира 2018
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ЧМ-2018: невеста жестко поплатилась за свадьбу без футбола

1.3тЧитать новость на украинском

В Англии гости отказались прийти на свадьбу, потому что невеста запретила им смотреть трансляцию матча национальной сборной в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Невеста запретила гостям смотреть игру сборной Англии против шведов, а также пользоваться смартфонами, чтобы проверить текущий счет, сообщает The Mirror. Девушка назвала свадьбу "торжеством без футбола" и объявила чемпионату мира бойкот. Из-за этого некоторые гости отказались прийти на празднество.

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Напомним, что четвертьфинал ЧМ-2018 Швеция - Англия состоится в Самаре в субботу, 7 июля. Начало в 17:00.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Англия
Объект
сборная Англии по футболу
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