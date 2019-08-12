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Невероятный рекорд Зинченко, ответ Милевского Роналду: топ-события украинцев в Европе

1.4т Читать материал на украинском

Не успел в Европе начаться новый футбольный сезон, а украинские футболисты уже зажигают на полную.

Довольно любопытная ситуация получилась у Александра Зинченко в "Манчестер Сити" - англичане не успели завершить 1-й тур нового чемпионата, а украинец уже записал на свой счет новый рекорд… из 23 поединков! Как это удалось Александру, а также каким образом Артем Милевский передал привет Роналду - OBOZREVATEL рассказывает в своей традиционной рубрике, вернувшейся после небольшого летнего перерыва.

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Зинченко только начал, а уже переписал историю

Александр Зинченко снова на ведущих ролях в "Манчестер Сити" и продолжает "отжигать" в команде Пепа Гвардиолы. В этот раз украинец вообще начал сезон с уникального клубного рекорда.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

23 матча - именно столько игр теперь на счету у Зины в статусе "самого успешного игрока" "Ман Сити". Сыграв в 1-м туре английской Премьер-лиги против "Вест Хэма" (5:0), украинец оформил серию в 23 победных матчах кряду - в каждом из 23-х поединков с участием Зинченко "Сити" обязательно выигрывал! К тому же, это является рекордной серией для всей АПЛ.

Таким образом украинский универсал обошел в рейтинге своих партнеров по Манчестеру - Давида Сильву и Фернандиньо, экс-игрока "Шахтера". Также наш футболист стал одним из лучших в поединке по многим игровым показателям, оставаясь основным левым фулбеком у Гвардиолы.

Милевский набрал обороты и решил дать "ответку" Криштиану Роналду

Одиозный Артем Милевский после летнего отдыха просто отлично возвращается в игру - кроме искрометных интервью Артем также регулярно забивает. При этом, весьма красиво.

Артем Милевский забивает "Днепру"

Артем Милевский забивает "Днепру"

dynamo-brest.by

С возобновлением сезона в Беларуси (местный чемпионат проходит по системе весна-осень) Милевский забил уже 3 мяча в 7-ми матчах, в последнем туре принеся своему "Динамо" Брест победу над могилевским "Днепром" (1:0). Да и в целом Милевский просто в ударе, сейчас показывая игру действительно лучшего форварда чемпионата Беларуси.

Забив "Днепру", Артем максимально "дал жару" и отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду - дал португальцу "ответку", который прошлый сезон провел удачно, а в этом сезоне пока еще не стартовал в официальных турнирах.

Лунина закрутило-завертело, теперь уже за границы Испании

Украинский голкипер Андрей Лунин хоть и определился со своей судьбой в "Реале" на ближайший год (аренда), но куда отправится Андрей - пока не знает и он сам.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

В последнем спарринге на сборах против "Ромы" "мадридцы" вообще не включили Лунина в заявку на матч, а его заменил дублер. Видимо, дело уже совсем близко к переезду в новый клуб. И это, по предварительным данным, должен быть "Вальядолид", который сам был заинтересован в таком трансфере. И вроде бы все документы уже готовы, но здесь на горизонте появился… "Милан".

Здесь все сходится к тому, что миланисты пригласят украинца в случае ухода их нынешнего голкипера Джанлуиджи Доннарумы. Но пока обе стороны думают, до конца трансферного окна остается все меньше времени, и голкипер не успеет влиться в новую команду до начала чемпионата. В то же время "Вальядолид" уже настроен окончательно взять Лунина сразу на год. Жаркие деньки наступают для украинца.

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Сухоцкий показал, как надо забивать "рыбкой"

В чемпионате Словакии украинский защитник Артем Сухоцкий отлично начал сезон вместе с братиславским "Слованом" - 4 победы в первых 4-х матчах, 3 игры в основе и один забитый мяч.

Артем Сухоцкий

Артем Сухоцкий

zoryafc.com

Но какой! В своей карьере Сухоцкий забил 7 голов, но последний - в ворота "Злате Моравице" - вышел особенно эффектным. Как и надлежит фланговому защитнику, Сухоцкий отлично подключился по флангу и замкнул дальнюю флангу. Но не простым ударом ногой или головой, а в супер-падении "рыбкой" - отличная динамика и красота!

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Темы
украинцы за границей Чемпионат Англии чемпионат Беларуси Чемпионат Испании
Персоны
Александр Зинченко Артем Милевский Андрей Лунин Джанлуиджи Доннарумма Пеп Гвардиола
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Вест Хэм Динамо Брест Реал Мадрид ФК Милан ФК Вальядолид
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