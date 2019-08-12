Не успел в Европе начаться новый футбольный сезон, а украинские футболисты уже зажигают на полную.

Довольно любопытная ситуация получилась у Александра Зинченко в "Манчестер Сити" - англичане не успели завершить 1-й тур нового чемпионата, а украинец уже записал на свой счет новый рекорд… из 23 поединков! Как это удалось Александру, а также каким образом Артем Милевский передал привет Роналду - OBOZREVATEL рассказывает в своей традиционной рубрике, вернувшейся после небольшого летнего перерыва.

Зинченко только начал, а уже переписал историю

Александр Зинченко снова на ведущих ролях в "Манчестер Сити" и продолжает "отжигать" в команде Пепа Гвардиолы. В этот раз украинец вообще начал сезон с уникального клубного рекорда.

Александр Зинченко

23 матча - именно столько игр теперь на счету у Зины в статусе "самого успешного игрока" "Ман Сити". Сыграв в 1-м туре английской Премьер-лиги против "Вест Хэма" (5:0), украинец оформил серию в 23 победных матчах кряду - в каждом из 23-х поединков с участием Зинченко "Сити" обязательно выигрывал! К тому же, это является рекордной серией для всей АПЛ.

Таким образом украинский универсал обошел в рейтинге своих партнеров по Манчестеру - Давида Сильву и Фернандиньо, экс-игрока "Шахтера". Также наш футболист стал одним из лучших в поединке по многим игровым показателям, оставаясь основным левым фулбеком у Гвардиолы.

Милевский набрал обороты и решил дать "ответку" Криштиану Роналду

Одиозный Артем Милевский после летнего отдыха просто отлично возвращается в игру - кроме искрометных интервью Артем также регулярно забивает. При этом, весьма красиво.

Артем Милевский забивает "Днепру" dynamo-brest.by

С возобновлением сезона в Беларуси (местный чемпионат проходит по системе весна-осень) Милевский забил уже 3 мяча в 7-ми матчах, в последнем туре принеся своему "Динамо" Брест победу над могилевским "Днепром" (1:0). Да и в целом Милевский просто в ударе, сейчас показывая игру действительно лучшего форварда чемпионата Беларуси.

Забив "Днепру", Артем максимально "дал жару" и отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду - дал португальцу "ответку", который прошлый сезон провел удачно, а в этом сезоне пока еще не стартовал в официальных турнирах.

Лунина закрутило-завертело, теперь уже за границы Испании

Украинский голкипер Андрей Лунин хоть и определился со своей судьбой в "Реале" на ближайший год (аренда), но куда отправится Андрей - пока не знает и он сам.

Андрей Лунин

В последнем спарринге на сборах против "Ромы" "мадридцы" вообще не включили Лунина в заявку на матч, а его заменил дублер. Видимо, дело уже совсем близко к переезду в новый клуб. И это, по предварительным данным, должен быть "Вальядолид", который сам был заинтересован в таком трансфере. И вроде бы все документы уже готовы, но здесь на горизонте появился… "Милан".

Здесь все сходится к тому, что миланисты пригласят украинца в случае ухода их нынешнего голкипера Джанлуиджи Доннарумы. Но пока обе стороны думают, до конца трансферного окна остается все меньше времени, и голкипер не успеет влиться в новую команду до начала чемпионата. В то же время "Вальядолид" уже настроен окончательно взять Лунина сразу на год. Жаркие деньки наступают для украинца.

Сухоцкий показал, как надо забивать "рыбкой"

В чемпионате Словакии украинский защитник Артем Сухоцкий отлично начал сезон вместе с братиславским "Слованом" - 4 победы в первых 4-х матчах, 3 игры в основе и один забитый мяч.

Артем Сухоцкий zoryafc.com

Но какой! В своей карьере Сухоцкий забил 7 голов, но последний - в ворота "Злате Моравице" - вышел особенно эффектным. Как и надлежит фланговому защитнику, Сухоцкий отлично подключился по флангу и замкнул дальнюю флангу. Но не простым ударом ногой или головой, а в супер-падении "рыбкой" - отличная динамика и красота!

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