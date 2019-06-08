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Невероятный разгром от сборной Украины взорвал интернет: реакция соцсетей

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Сборная Украины, разгромив накануне Сербию, произвела настоящий фурор в интернете. Пользователи всемирной паутины восхищаются нашими футболистами, отмечая невероятную гордость за команду.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям реакцию соцсетей на успех "сине-желтых" в третьем туре квалификации чемпионата Европы-2020.

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Напомним, что матч на "Арене Львов" завершился со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

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Тема
Евро-2020
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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