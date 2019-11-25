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25 ноября • обновлено в 19:23
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"Невероятный": Гвардиола вновь похвалил Зинченко

1.8т
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в очередной раз лестно отозвался об Александре Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы колена.

"К сожалению, Зинченко сейчас травмирован. Он пришел к нам в команду в молодом возрасте, прекрасно тренировался и убедил нас в своем высоком уровне игры. Он умеет адаптироваться, закрывать разные позиции на поле. Он невероятный профессионал. Мы рады, что у нас есть такой футболист", - заявил Гвардиола во время пресс-конференции.

Александр Зинченко и Пеп Гвардиола

Александр Зинченко и Пеп Гвардиола

Футбол 24

Напомним, что месяц назад украинский футболист перенес операцию на колене в Барселоне. С самого начала ожидалось, что сроки восстановления Зинченко составят четыре-пять недель. Украинец должен вернуться в строй в начале декабря.

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Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинец из Английской премьер-лиги (АПЛ) Андрей Ярмоленко провалил свой матч на выходных.

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Пеп Гвардиола Александр Зинченко
Место
Англия Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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