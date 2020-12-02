Невероятный матч "Шахтера" и поражение России: результаты Лиги чемпионов 1 декабря

Матчами в группах А, B, C и D стартовал 5-й тур Лиги чемпионов УЕФА. 16 знаменитых клубов провели очередные поединки в самом популярном клубном футбольном турнире Европы.

Среди результатов стоит отметить встречу в Киеве, где донецкий "Шахтер" совершил невозможное, всухую обыграв мадридский "Реал" (2:0).

Кроме того, московский "Локомотив" уступил дома "Зальцбургу" и последним из российских клубов потерял все шансы на плей-офф.

Также интересным вышел матч между "Боруссией" из Менхенгладбаха и миланским "Интером". Немцы на последних минутах отыгрались с 1:3, но VAR отменил гол.

"Локомотив" Россия – "Ред Булл" Австрия 1:3 (0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – 28 Бериша, 0:2 – 41 Бериша, 1:2 – 79, пенальти Миранчук, 1:3 – 81 Адейеми.

Локомотив – Гильерме, Рыбус, Магкеев, Чорлука, Лысцов (Миранчук, 46), Серкейра, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Райкович (Игнатьев, 46), Эдер, Зе Луиш (Камано, 89), Лисакович (Мухин, 46).

Ред Булл – Станкович, Кристенсен, Вебер, Ульмер, Рамальо, Юнузович, Камара (Сучич, 69), Собослаи (Дака, 77), Мвепу, Бериша (Онгене, 90), Койта (Адейеми, 70).

Предупреждения: Камара (45), Мухин (62), Игнатьев (79), Рамальо (80), Станкович (80), Серкейра (80).

"Атлетико" Испания – "Бавария" Германия 1:1

Голы: 1:0 – 26 Жоау Феликс, 1:1 – 86, пенальти Мюллер.

Атлетико – Облак, Эрмосо, Хименес (Фелипе, 68), Савич, Триппьер, Льоренте, Сауль, Жоау Феликс (Лемар, 87), Карраско (Лоди, 87), Корреа (Эррера, 80), Коке.

Бавария – Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Аррей-Мби (Гнабри, 61), Люка Эрнандес, Алаба, Хави Мартинес (Мюллер, 62), Дуглас Коста (Зиркзее, 86), Сане, Мусиала (Штиллер, 76), Шупо-Мотинг, Зюле.

Предупреждения: Сарр (43), Савич (86).

"Шахтер" Украина – "Реал Мадрид" Испания 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 57 Дентиньо, 2:0 – 82 Соломон.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрик, 85), Мораес (Дентиньо, 25; Фернандо Педро, 85).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Мариано Диас, 77).

Предупреждение: Варан (14).

"Боруссия М" Германия – "Интер" Италия 2:3

Голы: 0:1 – 17 Дармиан, 1:1 – 45 Плеа, 1:2 – 64 Лукаку, 1:3 – 73 Лукаку, 2:3 – 75 Плеа.

Боруссия М – Зоммер, Лайнер, Вендт (Вольф, 78), Гинтер, Янчке (Закария, 46), Крамер, Штиндль (Эмболо, 70), Нойхаус, Лазаро, Плеа, Тюрам.

Интер – Ханданович, Янг (Перишич, 87), Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Хакими, 60), Брозович, Барелла, Гальярдини, де Врей, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

Предупреждения: Штиндль (10), Мартинес (20), де Врей (58), Барелла (71), Лайнер (74), Янг (80), Лукаку (89), Гальярдини (90), Бастони (90), Плеа (90).

"Порту" Португалия – "Манчестер Сити" Англия 0:0

Порту – Марчесин, Сарр, Сануси, Мбемба, Диогу Лейте, Отавио (Фабиу Виейра, 87), Урибе, Корона (Диас, 63), Сержиу Оливейра, Марега (Эванилсон, 72), Манафа (Нану, 72).

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Фоден, Стерлинг, Бернарду Силва, Ферран Торрес (Габриэл Жезус, 71), Родри.

Предупреждения: Родри (51), Марега (69).

"Марсель" Франция – "Олимпиакос" Греция 2:1

Голы: 0:1 – 33 Камара, 1:1 – 55, пенальти Пайет, 2:1 – 75, пенальти Пайет.

Марсель – Манданда, Амави, Альваро Гонсалес, Сакаи, Камара, Пайет, Кюизанс (Сансон, 56), Товен (Аке, 90), Ронжье (Гуйе, 85), Чалета-Цар, Бенедетто (Жермен, 46).

Олимпиакос – Жозе Са, Холебас, Рубен Семеду, Рафинья, Сиссе, Мвила (Масурас, 79), Бухалакис, Фортунис, Камара, Врусай (Судани, 90), Эль-Араби.

Предупреждения: Холебас (58), Камара (62), Рафинья (72), Сакаи (89).

"Ливерпуль" Англия – "Аякс" Нидерланды 1:0

Гол: 1:0 – 58 Джонс.

Ливерпуль – Келлехер, Матип, Робертсон, Уильямс, Мане, Вейналдум, Салах (Уильямс, 90), Хендерсон, Диогу Жота (Фирмино, 68), Джонс, Фабиньо.

Аякс – Онана, Тальяфико, Блинд (Мартинес, 86), Мазрауи (Хунтелар, 86), Альварес (Лабьяд, 69), Антони, Гравенберх, Нерес (Траоре, 81), Классен, Тадич, Схюрс.

Предупреждения: Схюрс (42), Блинд (55), Вейналдум (70), Хендерсон (90), Мане (90).

"Аталанта" Италия – "Мидтьюлланд" Дания 1:1

Голы: 0:1 – 13 Шольц, 1:1 – 79 Ромеро.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Паломино (Толои, 68), Ромеро, Гозенс (Руджери, 86), Пессина, Фройлер (де Рон, 68), Гомес (Иличич, 46), Гимшити, Муриэль (Траоре, 68), Сапата.

Мидтьюлланд – Хансен, Джеймс, Паулиньо Силва, Шольц, Хоэг, Андерсон, Дрейер (Исаксен, 82), Мабил (Вибе, 68), Оньека, Андерссон, Каба (Мадсен, 82).

Предупреждения: Каба (28), Гимшити (30), Ромеро (62), Паулиньо Силва (89).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 декабря, свой поединок в Лиге чемпионов проведет и киевское "Динамо". Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут встречу.