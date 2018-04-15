Невероятное исполнение гимна Украины на матче "Шахтер" - "Динамо" восхитил сеть

Гимн Украины в живом исполнении солистки Харьковского национального театра оперы и балета Юлии Антоновой перед матчем "Шахтер" - "Динамо" восхитил интернет. Болельщики со всей страны не остались равнодушными от потрясающего перфоманса певицы.
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Напомним, что игра 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Шахтер" - "Динамо" завершилась со счетом 0:1.
После поединка главный тренер "горняков" Паулу Фонсека сделал откровенное признание о "Динамо".
Кроме того, стало известно о двух инцидентах на игре: фанаты "Шахтера" сожгли флаг "Новороссии", а ультрас киевского "Динамо" подрались с полицией.
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