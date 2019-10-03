"Неуместно": "Динамо" выставило за дверь бывшего футболиста

"Шахтер" в 2013 году сделал официальное предложение "Динамо" о покупке защитника Евгения Хачериди за сумму более чем 20 млн евро.

Евгений Хачериди ФК "Динамо"

Об этом заявил известный журналист Игорь Цыганык в эфире проекта Цыганик LIVE на Youtube.

"Шахтер" делал официальное предложение по Хачериди, готов был заплатить более 20 млн tdhj. 6 лет назад такая история была. Но на тот момент, в 2013 году, "Динамо" было достаточно конкурентоспособно, у клуба были хорошие возможности. Так что расчета отдавать футболистов, тем более главному конкуренту, не было. Руководство "Динамо" не согласилось на это предложение", – рассказал Цыганык.

По словам журналиста, во время летнего трансферного окна 2019 года рассматривался вариант с возвращением Хачериди в "Динамо".

"Есть информация, что рассматривался вариант с его возвращением в "Динамо", но Михайличенко сказал, что рассчитывает на других футболистов. Хачериди на данном этапе не нужен "Динамо", – добавил Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о переговорах Хачериди со "Стяуа" по наводке Мирчи Луческу.

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