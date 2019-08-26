Неудачный старт Михайличенко: обзор спортивных СМИ

Первый матч Алексея Михайличенко после возвращения на пост главного тренера "Динамо", неудача "Зари" в Барселоне и глубокий управленческий кризис в ключевых структурах, отвечающих за развитие футбола в Украине, – вот главные темы в украинских футбольных СМИ на минувшей неделе.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РОЛЬ ФУТБОЛА

В пятницу вся страна праздновала День Независимости Украины – и это событие, конечно же, не могло не затронуть футбольное сообщество. Фанаты на трибунах проводили яркие перформансы, игроки, тренеры и клубы разнообразно поздравляли болельщиков и всех украинцев с праздником.

Нашлось место для ярких футбольных аллюзий и в торжественной речи Президента Украины Владимира Зеленского. Говоря о главных победах Независимой Украины, о вещах, объединивших и вдохновлявших всю страну, глава государства отметил:

"Усією країною змушували тремтіти грандів європейського футболу. Коли Лужний зі Львова отримував пас від Головка з Херсона, віддавав на Реброва з Горлівки, а той – на киянина Шевченка… Тоді "гол" лунало від Ужгорода до Луганська... Намагалися встигнути до Євро-2012 та усією країною не розуміли: як можна було не побачити гол у ворота Англії?" (president.gov.ua, 24.08.19).

Многие СМИ, особенно спортивные, естественно, обратили внимание на особую роль, которую Президент отвел футболу в истории нашей страны, а также на особую роль, которую он иносказательно отвел в истории нашего футбола киевскому "Динамо".

Правда, некоторые откровенно антиукраинские и маргинальные ресурсы почему-то усмотрели в этом повод для критики.

"Его выступление было довольно странным для президента страны. Он перечислил то, что якобы объединяло всех граждан: кравчучки, купоны, ваучеры, "Макдональдс", сериал "Богатые тоже плачут", футбольные матчи киевского "Динамо", просмотр "Евровидения", – пишет, например, портал "Накануне" (Nakanune.ru, 24.08.19).

Но подобные комментарии на самом деле – нечто из ряда вон. Абсолютное большинство СМИ полностью согласно с тем, что за 28 лет Независимости футбол прекрасно выполнял объединяющую функцию внутри Украины и работал на имидж страны, которую в мире многие знали и знают в первую очередь благодаря голам Блохина и Шевченко, футбольной революции Лобановского и "Динамо", успехам сборной на ЧМ-2006 и блестящему проведению Евро-2012.

Все это прекрасно ложится в уникальную концепцию "футбольной дипломатии", когда-то сформулированную Григорием Суркисом, который неоднократно называл мяч "самым мирным оружием в мире".

И вспоминая о том, как еще не так давно Украина с помощью футбола открывала для себя огромные новые перспективы, заставляла весь мир говорить о себе как о стране, способной на по-настоящему большие достижения, а своих жителей гордиться собой и Родиной, очень хочется верить, что подобные времена обязательно вернутся...

"ДИНАМО": СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Между тем, в клубе, о заслугах которого так красноречиво говорил Президент Зеленский, сейчас период вынужденных перемен. И простым он априори быть не может.

Первая волна комментариев – часто излишне эмоциональных и малообдуманных – по поводу увольнения Александра Хацкевича и назначения Алексея Михайлическо на пост главного тренера киевского "Динамо" схлынула.

После этого СМИ начали предлагать футбольному сообществу и более взвешенные оценки, опирающиеся на текущую ситуацию в украинском футболе и реальные возможности киевского клуба.

Основной посыл – решение принято, и теперь нужно дать новому старому тренеру некоторое время, прежде чем делать хоть какие-либо выводы о его работе.

"Михайличенко во время рабочего процесса серьезен, хладнокровен и ответственен. Я ни разу не видел, чтобы Михайличенко отвлекался на тренировке или улыбался на ней. С возрастом я понял, что это очень хорошее качество. Сейчас я увлекаюсь психологией футбола и понял, что Михайличенко пытался нам донести, что мы на работе и не должны отвлекаться ни на что постороннее. После игры или после тренировки — да, он улыбается, шутит, общается. В ресторане, самолете, где угодно! Но во время работы — никогда", – так описывает Михайличенко его бывший подопечный по "Динамо" Йерко Леко (Fcdynamonation.com, 20.08.19).

"Я поддерживаю Михайличенко, думаю, все будет нормально. У Алексея Александровича есть опыт, он знает, что делать. Да, "Шахтер" сейчас сильнее. Это подтвердил и Михайличенко, и Хацкевич. Что поделать – нужно ждать, пока молодые игроки вырастут. Но нужно, чтобы они прогрессировали. То, что провалился, к примеру, Цыганков на старте сезона – виноват, наверное, бывший тренерский штаб. Пусть меня критикуют, но Михайличенко – самый лучший вариант для "Динамо". Еще ранее я говорил: "Не дай Бог, если бы назначили иностранца". Иностранный тренер приедет, подпишет контракт. Получится у него в итоге или нет: он попрощается и все – самолет улетел. А Михайличенко все время был с командой. К тому же, он играл в Италии, в Шотландии – он знает футбол. Причем Алексей Александрович хорошо знает свою команду, поскольку был все время в коллективе. Поэтому, я полностью поддерживаю решение назначить Михайличенко главным тренером "Динамо", – заявил экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо (Dynamo.kiev.ua, 22.08.19).

Конечно, после неожиданной осечки "Динамо" в первом матче под руководством Михайличенко – ничьей с аутсайдером "Олимпиком" – многие скептики только укрепили свои сомнения. А болельщики и журналисты заслуженно критикуют команду за потерю ценнейших очков.

Однако в профессиональной среде больше обращают внимание на другой аспект – "Динамо" выглядело слишком уж "тяжело", даже с учетом очень закрытой тактики соперников. Объяснением этому может быть то, что новый тренерский штаб предположительно увеличил нагрузки для команды, чтобы наверстать, возможно, упущенное в период летней подготовки.

"Мне показалось, что киевлянам не хватало свежести, видать, команда была под тренировочными нагрузками", – пояснил футбольный менеджер Вячеслав Заховайло (dynamomania.com, 24.08.19).

"Если называть Алексея Александровича учеником Лобановского, то и требования к игре должны будут схожими. Особый упор должен быть сделан на физику. Если команда действительно тренируется дважды в день, то наверняка упор делается и на тактическую, и на физическую подготовку. Наверняка в матче с "Олимпиком", да и, пожалуй, с "Зарей" этого видно не будет, но уже во второй половине сентября, надеюсь, должная физподготовка даст о себе знать. Соответственно появятся разные динамовские атрибуты: прессинг, забегания и т.д.", – писал еще перед матчем с "Олимпиком" обозреватель Андрей Шахов (Fraza.ua, 22.08.19).

О специфике периодизации нагрузок Михайличенко рассказывал и упомянутый выше Леко:

"У нас были тяжелые тренировки на выносливость, и мы часто уставали, особенно после тренировочных сборов. Команда Михайличенко была на пике в середине сентября – начале октября. Но в августе и первой трети осени мы были уставшие"(Fcdynamonation.com, 20.08.19).

Косвенно подтвердил предположение, что Михайличенко сейчас просто пытается экстренно "добрать" физической готовности, президент "Динамо", который не стал делать трагедии из ничьей с "Олимпиком".

"Оступиться может любая команда. Не вижу ничего страшного. Понятно, что команда находилась в определенном кризисе. Не удалось тренерскому штабу в первом матче одержать победу. Все победы впереди, я в этом не сомневаюсь. Цыганков оживает, Вербич оживает. Во втором тайме уже была фланговая игра, скоростная. Было видно, что ребята начинают воспринимать то, что предлагает тренерский штаб. Но всему свое время. Чудес же не бывает, они же не волшебники. Объяснить за неделю и исправить ошибки, которые были – невозможно. Надо выиграть 2-3 матча, тогда придет спокойствие и уверенность. Самое главное, чтобы пришла уверенность в то, что они делали всю неделю с двухразовыми тренировками, большими нагрузками. Они должны верить, что это даст свои плоды", – сказал Игорь Суркис (footballhub.com.ua, 24.08.19).

Вполне возможно, что Михайличенко сейчас преследует стратегическую цель – подвести команду к более высокому уровню физической готовности на период групповой стадии Лиги Европы. Это, к слову, важно не только для самого клуба, но и для всего украинского футбола.

Ведь неудачи в последних сезонах привели к тому, что наша страна продолжает терять позиции в таблице коэффициентов УЕФА. "Динамо" – традиционно один из двух главных поставщиков баллов в рейтинг Украины.

К примеру, в прошлом сезоне на счету киевского клуба целых 13 очков, которые пошли в рейтинг ассоциаций. Для сравнения – "Шахтер" набрал всего 10, при этом получив 4 балла только за выход в группу Лиги чемпионов.

Поэтому откровенное неуважение, которое демонстрируют к киевскому клубу и его руководителям некоторые ангажированные СМИ и эксперты (кем ангажированные – даже объяснять не стоит), совершенно неуместно.

Ведь те, кто почти не скрывают свое желание видеть неудачи "Динамо", должны понимать: если их надежды оправдаются, это вылезет боком всем украинским клубам, стремящимся в Европу, и в первую очередь – "Шахтеру".

Но, к счастью, здравомыслие и адекватность все же преобладают в футбольном сообществе – и большинство желает "Динамо" преодолеть трудности, наладить игру и успешно защищать честь Украины на европейской арене.

"ЗАРЯ": НАДЕЖДА НА ЧУДО?

Точно так же вся футбольная общественность желает успеха "Заре" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против "Эспаньола". Правда, для этого команде Виктора Скрипника придется решить очень и очень сложную задачу – отыграть поражение 1:3 от мощного "Эспаньола".

"Заря" изначально считалась явным аутсайдером в противостоянии с одним из ведущих клубов Испании, который, к тому же, очень соскучился по еврокубкам после 12-летнего перерыва. Однако первый тайм в исполнении команды Скрипника подарил украинским болельщикам хорошие надежды.

"На удивление "Заря" начала с первых секунд больше контролировать мяч. Луганчане не тушевались, активно применяли прессинг и сразу же отбирали у соперника мяч. Команда куда чаще располагалась на чужой половине поля, действуя активно, и главное – остро", – пишет журналист Андрей Фесун (Footboom.com, 23.08.19).

"Ни о какой робости со стороны "Зари" даже и речи не шло, как, впрочем, и о желании припарковать около владений Шевченко большой луганский автобус. С первых же секунд встречи стало ясно, что наши ребята совершенно не боятся соперника и уверены в том, что способны не просто перебороть "попугаев", а переиграть их непосредственно в футбол", – отмечает обозреватель Сергей Янков (Profootball.ua, 23.08.19).

В итоге на перерыв команды ушли при сенсационном счете 1:0 в пользу "Зари", однако удержать преимущество во втором тайме луганчанам не удалось.

"В первые 10 минут второго тайма наша команда была смята. Три центральных полузащитника гостей были без работы, а вся нагрузка пошла на крайних защитников, при этом Михайличенко и Тымчик были заточены еще и на атаку. Поэтому ошибки были неизбежны. При счете 1:1 получить две результативные контратаки, это слишком дерзко для выездной игры "Зари", – считает украинский тренер Олег Федорчук (zbirna.com, 3.08.19).

"Это еще повезло, что Шевченко в этот вечер был в большом порядке. Никита спас команду от разгрома, тащив практически все. В том числе пенальти. Теперь предстоит ответная встреча в Запорожье. В теории два гола можно отыграть, но придется постараться", – подчеркивает Андрей Фесун (Footboom.com, 23.08.19).

"Теперь в Запорожье луганчанам предстоит прыгнуть выше головы. Надежда ведь умирает последней", – резюмирует журналист Роман Петренко (Ua-football.com, 23.08.19).

Опять же – этот матч важен не только в плане дальнейших перспектив "Зари", но и противостояния с конкурентами в таблице коэффициентов УЕФА. Участие четвертого украинского клуба в групповой стадии еврокубка было бы просто прекрасной новостью в контексте борьбы за сохранение места в топ-десятке!

Как уже упоминалось, во многом благодаря хорошему "улову" киевского "Динамо" в прошлой еврокубковой кампании Украина в сезоне 2020/21 опять сможет делегировать чемпиона страны напрямую в группу ЛЧ, а вице-чемпиона – в третий раунд квалификации.

А вот за сезон-2021/22 (котором, к слову, стартует третий еврокубок под эгидой УЕФА) нужно снова бороться. В данный момент Украина на девятой строчке таблицы, но от нас совсем немного отстает Турция.

"Куда более пугающей является близость к Украине Нидерландов и Австрии. Тут уже все гораздо серьезнее. Чемпионы этих ассоциаций не попадают в групповой этап Лиги чемпионов, а стартуют с финального раунда квалификации Пути чемпионов. Когда в следующей кампании пропадут 9,8 балла за сезон-2015/16, ситуация для Украины станет еще более тяжелой... По итогам трех предыдущих и нынешнего сезонов даже у Кипра очков в таблице больше", – разъясняет сайт Football.ua(19.08.19).

Таким образом, если тенденция продолжится, через год-два Украина может потерять свою единственную прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА. А это в свою очередь может кардинально изменить весь футбольный "ландшафт" Украины.

Часть экспертов считает, что не бывает худа без добра, и это может создать окно возможностей для реальной реорганизации украинской премьер-лиги.

Интересный взгляд на данный вопрос представил известный журналист Игорь Линник.

"Когда не будет гарантированного бонуса к чемпионскому титулу – прохода в группу ЛЧ и автоматического платежа от УЕФА в размере 30-40 млн. евро, – тут же снизятся коррупционные ставки в УПЛ (администрирование, арбитраж и прочее). Даже клубы-гранды будут вынуждены еще жестче отбалансировать свою трансферную, зарплатную и прочую политику, вследствие чего не только усилится роль качественной подготовки их собственных резервов, но и скорректируется соотношение экономических потенциалов всех участников УПЛ. Лидеры станут ближе к середнякам, которые непременно увидят для себя в этом шанс. Я думаю, именно нынешние середняки – такие, как "Заря", "Александрия" и "Днепр" или "Десна" с "Ворсклой" – будут категорически настаивать и инициировать коренную реорганизацию УПЛ", – отмечает главный редактор сайта "Футбольный клуб" (Facebook.com, 23.08.19).

Эксперт предвидит, что в таком случае еще больше обострится борьба не только за чемпионство, но и остальные места (и кубок), дающие пропуски в европейские турниры. В том числе в контексте пополнения бюджета – даже Лига Европы с возможностью дополнительного заработка в размере 7-12 млн. станет целью приоритетной.

"Клубам будут нужны новые источники доходов – а это прежде всего внутренний и внешний телерынки – для решения проблемы самоокупаемости (в этом и есть суть футбола профессионального). Никакой блатной телепул этой задачи не решит! Повышение внутренней конкуренции в УПЛ повлечет за собой повышение интереса у публики, готовой как регулярно приходить на стадионы, так и отсматривать больше матчей по ТВ (только из такого интереса и может возникнуть реальное платное ТВ, а не монопольный загон в эту нишу остатков футбольной аудитории)", – добавляет Линник (Facebook.com, 23.08.19).

В конце концов, по мнению автора, выравнивание лиги и превращение чемпионата Украины в турнир с неизвестным заранее и вариативным результатом станет толчком к поступательному прогрессу всего нашего футбола и отдельных клубов. А вот более серьезный скачек уже напрямую зависит от качества украинской экономики и платежеспособности болельщиков...

В то же время необходимо подчеркнуть, что на самом деле это самый хороший из возможных "плохих" сценариев для украинского футбола. Он может стать реальностью, только если ключевые члены украинской футбольной семьи будут действительно готовы извлекать уроки из прошлого и формировать конструктивную среду вокруг чемпионата Украины.

Представить подобное при нынешнем руководстве ФФУ/УАФ и УПЛ – просто невозможно. Наблюдая за тем, как в Доме футбола укореняется автократия и фаворитизм, коррупция и дилетантизм, куда более вероятным представляется сценарий, при котором нужный момент будет упущен, и украинский футбол еще долго не сможет вернуться на былые позиции.

ГРИММ И ЕГО НЕСТРАШНЫЕ СКАЗКИ

Если говорить о восстановлении принципов добросовестного управления футбольным хозяйством Украины, то необходимо подчеркнуть, что это будет невозможным без реорганизации руководящих структур УПЛ – как организации, отвечающей за развитие элитного сегмента отечественного профессионального футбола.

В последнее время деятельность администрации УПЛ во главе с Томасом Гриммом стала печальным примером грубого нарушения принципа равноудаленности и объективности.

Как бы то ни было, на минувшей неделе президент УПЛ отметился неоднозначным заявлением, фактически предложив клубам-отказникам от единого пула... самим обратиться в Спортивный арбитражный суд.

"Ми запропонуємо клубам усі питання юридично й остаточно вирішити незалежним арбітражним трибуналом у Спортивному Арбітражному Суді у Лозанні. Згода на передачу цієї справи до КАС дозволить усім її сторонам, по-перше, уникнути необхідності проходити тривалу процедуру в дисциплінарних органах УАФ (після чого сторони можуть, знову ж таки, опинитись у Лозанні), по-друге, забезпечити швидке і конфіденційне її вирішення, по-третє, досягнути остаточного та безсумнівного вирішення справи протягом стислого строку. У разі якщо арбітражний трибунал ухвалить рішення на користь клубів, які уклали окремі контракти з транслятором, УПЛ погодиться з тим, що клуби мають право укладати індивідуальні контракти на трансляцію домашніх матчів та визнає їх транслятора як офіційного транслятора УПЛ, таким чином поставивши крапку у цьому спорі... Пропозиція залишатиметься в силі до 1 вересня 2019 року. Якщо клуби погодяться на неї в принципі, УПЛ ініціює здійснення ряду формальних кроків, необхідних для передачі цієї справи до КАС, насамперед – підписання відповідної угоди. Для того, щоби вона могла бути повноцінно реалізована, ця угода має бути підписана п’ятьма клубами, УПЛ, а також УАФ. Якщо ж клуби не погодяться, або не нададуть жодної відповіді протягом вказаного часу, УПЛ не матиме іншого вибору окрім як передати ті самі питання на вирішення з використанням звичайних процедур, доступних нам як члену футбольної сім’ї", – заявил он (Upl.ua, 23.08.19).

На первый взгляд предложение Гримма выглядит абсурдно. Ведь, по сути, он предлагает клубам вместе обратиться в Лозанну, а если те откажутся, то угрожает им... разбирательствами в той же Лозанне. Но на самом деле это достаточно хитрый ход опытного юриста!

Дело в том, что Спортивный арбитраж Лозанны может рассматривать споры, условно говоря, двух видов:

1) Когда все стороны добровольно обращаются в этот суд, которому доверяют право решить спор между ними. САС принимает к рассмотрению такие дела только при условии письменного соглашения между сторонами относительно рассмотрения дела в САС. Именно это и предлагает Гримм клубам-отказникам.

2) САС может рассматривать апелляцию одной стороны на решение другой. Например, протест определенного клуба против санкций со стороны национальной ассоциации. Именно такой процедурой "пугает" клубы Гримм в случае их отказа от его предложения.

Именно здесь и кроется очень важный нюанс.

В первом случае, обращаясь в САС, стороны соглашаются, что в соответствии со статьей R45 Кодекса спортивного арбитража, при рассмотрении спора применяется либо законодательство, выбранное сторонами, либо – при отсутствии такого выбора – швейцарское законодательство.

Тогда как во втором случае, дела решаются с учетом законодательства страны, в которой зарегистрирована спортивная организация, решение которой обжалуется.

Видимо, Гримм как раз и пытается вывести потенциальный юридический спор с клубами-отказниками за пределы правового поля Украины.

Стоит напомнить, что согласно статьи 45 Закона Украины О физической культуре и спорте, право на освещение физкультурно-оздоровительных мероприятий путем трансляции изображения и звука какими-либо средствами принадлежит организатору физкультурно-оздоровительных мероприятий.

При этом, как уже отмечалось в наших аналитических обзорах, в законе четко не прописано – ни кого считать организатором физкультурно-оздоровительных мероприятий, ни что, собственно, вкладывается в это понятие.

С юридической точки зрения физкультурно-оздоровительным мероприятием скорее следует считать каждый отдельный футбольный матч, а не весь чемпионат в целом. На это недвусмысленно указывает расшифровка понятия "организатор", данная в статье 1 упомянутого закона:

"Організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів – юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів" (zakon.rada.gov.ua/laws/term/19063).

Кто у нас, как известно, несет главное бремя "организационного, финансового и прочего обеспечения подготовки и проведения мероприятия (то есть конкретного матча)? Ответ очевиден – клуб-хозяин поля.

Недаром угрозы Гримма пойти в суд, по всей видимости, не слишком-то пугают его оппонентов.

"Судиться? Я жду, когда они подадут в суд. Там очень много интересных моментов выплывет. Пусть он докажет, что является владельцем телеправ. На каком основании? Пока что его позиция базируется лишь на голосовании. Доказать, что владельцем телевизионных прав на матчи является кто-то, кроме клубов, думаю, не получится. Пусть он почитает украинские законы. Там очень много слабых мест у них. У нас позиция посильнее, и мы это докажем. Это экономические вопросы. Думаю, это дело хозяйственного суда. Какая Лозанна? Мы тоже пойдем, но в суд общей юрисдикции. Тогда и посмотрим, кто от этого выиграет. Не пойдут они в суд. Будут пытаться ломать через колено. Уверен, что в суд не пойдут. У них очень слабая позиция", – заявил по этому поводу генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов (Ua.tribuna.com, 21.08.19).

Следует отметить, что подобные споры – отнюдь не прецедент. Многие европейские страны уже давно проходили это – и во всех случаях точку ставили именно суды общей юрисдикции.

В данной ситуации показательным может быть разбирательство между "Фейеноордом" и Королевским футбольным союзом Нидерландов, который в 1996 году продал права на трансляцию всех матчей чемпионата страны новому коммерческому телеканалу Sport 7.

Роттердамский клуб оспорил эту сделку в районном суде Амстердама, утверждая, что права на трансляцию матча принадлежат клубу, на стадионе которого, собственно, он и проходит.

Национальная ассоциация в свою очередь настаивала, что весь чемпионат является единым продуктом, права на который она может продавать в качестве организатора турнира. Что и записано, кстати говоря, в ее уставе.

Тем не менее, суд постановил, что права на трансляции принадлежат также клубам, основываясь на том факте, что только они в конечном счете регулируют публичный доступ на свои стадионы.

Таким образом, по мнению суда, федерация не может обладать эксклюзивными правами на телетрансляцию лишь на том основании, что соответствующее положение внесено в ее устав.

На этом, впрочем, дело не закончилось, ведь было еще несколько апелляций. В итоге точку в споре в 2003 году поставил Верховный суд Нидерландов, постановивший: футбольные клубы являются единственными обладателями прав на трансляцию своих домашних матчей!

В пояснении суда было указано: несмотря на то, что национальная ассоциация представляет клубы, это не значит, что она может претендовать даже на совместное владение правами на трансляцию матчей.

Только клубы могут устанавливать ограничения на доступ к их стадионам, что порождает их "домашние права". Тот факт, что ассоциация проводит чемпионат и обеспечивает работу арбитров, не меняет этого (merlin.obs.coe.int, 01.11.2003).

Возвращаясь же к потугам Гримма, то его текущей деятельности исчерпывающую характеристику дал руководитель управления спортивных проектов "1+1 media" Степан Щербачев:

"Мы пребываем в легком недоумении. Это такой себе футбольный цугцванг: каждое последующее действие ухудшает позицию. Но никто не даст Гримму развалить чемпионат, потому что здравый смысл должен победить и руководство Премьер-лиги вспомнит, кто его финансирует, кто учредители УПЛ и какова ее главная цель"("Футбол", 19.08.19).

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