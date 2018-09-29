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Нетрадиционным способом: стали известны подробности изнасилования Криштиану Роналду

10.1тЧитать материал на украинском

34-летняя Кэтрин Майорга заявила, что в 2009 году звезда сборной Португалии Криштиану Роналду изнасиловал ее. Инцидент произошел в американском Лас-Вегасе, штат Невада.

Майорга уточнила, что в гостиничном номере Роналду занялся с ней анальным сексом без ее согласия и спросил девушку, больно ли ей.

"К тому времени он стоял на коленях и говорил, что на 99% хороший парень, кроме одного процента", – рассказала Кэтрин в интервью Der Spiegel.

Позднее футболист заплатил Майорге 323 тысячи евро, чтобы она никогда не говорила о проведенной вместе ночи.

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Криштиану отрицает обвинения и заявил, что секс случился по обоюдному согласию. Адвокаты Майорги ссылаются на показания девушки. По ее словам, Роналду признался: "Она несколько раз сказала "Нет, остановись".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что УЕФА наказал Роналду в Лиге чемпионов.

Персона
Криштиану Роналду
Источник
Источник:Евроспорт
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pompadur marselina
pompadur marselina
Такие "новости" очень характерны для укросми- кто где кого выеб и каким способом. Деграданты!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
323 тысячи евро закончились, гони ещё :)
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Andrey
Andrey
323.000 euro. Дороговато как для проститутки
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