Нетрадиционным способом: стали известны подробности изнасилования Криштиану Роналду

34-летняя Кэтрин Майорга заявила, что в 2009 году звезда сборной Португалии Криштиану Роналду изнасиловал ее. Инцидент произошел в американском Лас-Вегасе, штат Невада.

Майорга уточнила, что в гостиничном номере Роналду занялся с ней анальным сексом без ее согласия и спросил девушку, больно ли ей.

"К тому времени он стоял на коленях и говорил, что на 99% хороший парень, кроме одного процента", – рассказала Кэтрин в интервью Der Spiegel.

Rape Allegations: American Woman Files Complaint against Cristiano Ronaldo https://t.co/H8UjIjSzVV pic.twitter.com/Wy00M1xKmd — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 28 сентября 2018 г.

Позднее футболист заплатил Майорге 323 тысячи евро, чтобы она никогда не говорила о проведенной вместе ночи.

Криштиану отрицает обвинения и заявил, что секс случился по обоюдному согласию. Адвокаты Майорги ссылаются на показания девушки. По ее словам, Роналду признался: "Она несколько раз сказала "Нет, остановись".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что УЕФА наказал Роналду в Лиге чемпионов.