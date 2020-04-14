"Нет страны": Алиев сравнил Россию и Украину

Михаил Морозов Футбол 16:00, 14.04.2020

Бывший игрок киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев сравнил уровни жизни в России и Украине.

"У меня был в России контракт, я получал деньги и не обращал на это внимания. Если люди жалуются, значит, что уровень жизни низкий. А я об этом слышал, как в России, так и в Украине. В России есть нефть и газ, а этим не пользуются, потому что пользуются в верхушке. И верхушка, в отличие от остальных людей, живет хорошо. А у нас нет ни нефти, ни газа, ни страны", – высказался Алиев в интервью изданию Sport24.

Александр Алиев
ФК "Локомотив" Москва

Он также отметил, что в России, несмотря на воровство, развивается спорт.

"У нас очень много талантливых спортсменов, но спорта нет совсем. Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе", – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время карантина Александр Алиев принял участие в модном флешмобе, станцевав в платье дочери.

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