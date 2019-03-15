"Нет смысла держать Роналду": экс-тренер сборной Украины высказался о предстоящем матче с Португалией

На следующей неделе сборная Украины начнет квалификацию на Евро-2020, играя в первом матче отбора с Португалией. Почти нет сомнений, что в этом поединке за португальцев сыграет и Криштиану Роналду.

С каждым днем все больше встречается дискуссий о том, как украинцам лучше сыграть против Роналду. Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо, который в свое время также сражался с Португалией у руля "сине-желтых, считает, что главное — не играть персонально.

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"Сегодня у тренеров нашей сборной есть немало проблем. Смотрю сейчас на Португалию, которая находится на топ-уровне и имеет такого футболиста как Роналду, снова набравшего отличную форму. Поэтому будет очень тяжело, и нашим тренерам предстоит проделать много тяжелой работы", — поделился мнением Сабо во время встречи эксперт-клуба "Пари-Матч", посвященной ближайшему матчу Украина — Португалия.

"Сейчас персонально играть против таких игроков как Роналду и Месси нет смысла. Потому что они двигаются по всему полю и перемещаются очень широко. Здесь главное, чтобы полузащита контролировала ситуацию и не давала сопернику спокойно принимать мяч и разгоняться. Ну а персонально нет смысла играть. Да и, уверен, Шевченко этого тоже не будет делать", — сказал Сабо.

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Также Йожеф Сабо вспомнил перипетии матчей 1996-го, когда сборная Украины под его руководством боролась с Португалией за выход на ЧМ-1998. Тогда украинцы в Киеве одолели пиренейцев 2:1, а вот на выезде проиграли — 0:1.

"Тогда у нас даже мысли не было говорить ребятам, что надо больше защищаться, что стоит действовать от обороны. Мы хотели сыграть на равных и побеждать. Тогда Украина играла либо 4-4-2, либо 4-1-4-1. Сначала больше действовали с одним Ребровым на острие, а потом, как уже в 97-м появился Шевченко, то выпускали такой тандем. И в обоих матчах с Португалией в 1996-м мы сражались на равных, не уступая Португалии. Я скажу, что дома мы могли забивать им еще кроме тех двух голов", — вспомнил Сабо.

Украина и Португалия в своей истории встречались только дважды, в упомянутых матчах 1996-го. Сейчас "сине-желтые" матчем против португальцев начнут борьбу за путевку на Евро-2020, также в нашей группе отбора находятся Сербия, Литва и Люксембург. Матч Португалия — Украина состоится в Лиссабоне на "Эштадио да Луш" 22 марта, в пятницу (начало встречи — в 21:45 по киевскому времени).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Португалии ожидается небывалый ажиотаж во время приезда сборной Украины.

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