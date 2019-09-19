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19 сентября • обновлено в 12:40
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"Нет разницы": Коноплянка подвел итог фиаско "Шахтера" в Лиге чемпионов

1.5т Читать материал на украинском

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал поражение своей команды с крупным счетом в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов от "Манчестер Сити".

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

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"Счет по игре, комментировать нечего. Вы сами все видели. Нет разницы, с первых минут я вышел или в перерыве. Не могу оправдываться, что мне было бы легче играть, выйдя в старте. Думаю, что мы в раздевалке должны обсудить произошедшее", - сказал Евгений в послематчевом комментарии телеканалу "Футбол 2".

Он также поблагодарил болельщиков на стадионе "Металлист" за созданную ими атмосферу.

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"Атмосфера ощущалась, особенно в первом тайме. Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Результат не тот, который мы хотели, к которому стремились. Но это футбол. "Манчестер Сити" - одна из топовых команд. Надо делать выводы и стремиться к такому уровню игры. Лучше мы сейчас получим такую пощечину, чем в последнем матче и вылетим из турнира. Очень даже кстати, что такая команда преподнесла нам такой урок. Будем делать выводы",- добавил Коноплянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" без шансов уступил на своем поле "Манчестер Сити" в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Евгений Коноплянка
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Манчестер Сити
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
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