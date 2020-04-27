"Им наплевать": российский футболист прошелся по власти и получил наказание

Российский футболист "Крыльев Советов" Евгений Фролов жестко высказался о властях страны, после чего был оштрафован клубом.

Вратарь раскритиковал чиновников за законы и полное пренебрежение к обществу.

Евгений Фролов ФК "Крылья Советов"

"Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Все идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила. В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб", – сказал Фролов в интервью на канале "Футбольный Биги" в YouTube, пишет "Чемпионат".

В "Крыльях Советов" осудили слова своего футболиста, прогнувшись перед властью.

"Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях", – говорится в заявлении самарцев.

Заявление ПФК "Крылья Советов"https://t.co/SrHL6aNu8E — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) April 27, 2020

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