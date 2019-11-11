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11 ноября • обновлено в 17:11
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"Нет полномочий": в России сообщили о реакции УЕФА на скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуждает любые проявления дискриминации, в том числе расизма.

Такое заявление сделала пресс-служба организации, сообщило, ссылаясь на свои источники, российское агентство РБК.

"Нет полномочий": в России сообщили о реакции УЕФА на скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"

Global Press

В воскресенье, 10 ноября в 14-м туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" (1:0). Во втором тайме матч был приостановлен на несколько минут из-за расистских кричалок со стороны ультрас "Динамо" в сторону игроков "Шахтера". Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам средний палец, за что получил красную карточку. Также футболист расплакался прямо на поле.

"Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации", – заявили в УЕФА.

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В Союзе отметили, что не имеют полномочий открывать расследование по инциденту, поскольку этой возможностью обладают только местные футбольные ассоциации.

Напомним, с поддержкой Тайсона выступил его именитый соотечественник и форвард французского ПСЖ Неймар.

Как сообщал OBOZREVATEL, и "Шахтер", и "Динамо" после игры осудили расистские проявления, которые случились по ходу матча.

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Тема
расизм
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев УЕФА
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