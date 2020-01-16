Нет пиву и много рыбы: СМИ раскрыли секретную диету Роналду

Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду является ярым приверженцем здорового питания. Уже долгие годы знаменитый футболист придерживается строгой диеты.

Португальский форвард нанял специального тренера, который сопровождает его в поездках и следит за рационом звезды.

Как сообщает AS, 34-летний Роналду питается шесть раз в день, а основу диеты составляют рыба, морепродукты и овощи.

Криштиану Роналду Instagram Криштиану Роналду

На завтрак футболист предпочитает кашу с нежирным творогом и фруктами. В яйцах он ест исключительно белок.

Ланч представляет собой легкий салатик и несколько фруктов.

На обед Роналду снова ест салат, правда, двойную порцию. К нему полагается кусок мяса или рыбы. Рыбу один из лучших футболистов мира употребляет в первую очередь ради жирных кислот – они способствуют росту мышечной массы и повышают выносливость. Любимые сорта – сибас, рыба-меч, дорадо, морской окунь и лещ. Овощи в свою очередь ускоряют метаболизм.

На полдник Роналду часто ест роллы с тунцом.

Ужин – рыба с овощами на пару или бобовые с рисом. Главное в ужине –съесть его за 3-4 часа до сна, считает Роналду.

В качестве перекусов футболист использует стакан свежевыжатого сока или фрукт. Также диета Роналду включает протеиновые коктейли и мультивитамины.

Instagram Криштиану Роналду

Всего игрок "Ювентуса" употребляет 3000 калорий в день. Любит питаться дома или на спортивной базе. Блюда предпочитает приготовленные на гриле или в духовке. При этом из рациона футболиста полностью исключены фастфуд, сахар, газировка, шоколад и пиво.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Криштиану Роналду засветила идеальные ягодицы в басейне.

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