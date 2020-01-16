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16 января • обновлено в 16:09
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Нет пиву и много рыбы: СМИ раскрыли секретную диету Роналду

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Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду является ярым приверженцем здорового питания. Уже долгие годы знаменитый футболист придерживается строгой диеты.

Португальский форвард нанял специального тренера, который сопровождает его в поездках и следит за рационом звезды.

Как сообщает AS, 34-летний Роналду питается шесть раз в день, а основу диеты составляют рыба, морепродукты и овощи.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Instagram Криштиану Роналду

На завтрак футболист предпочитает кашу с нежирным творогом и фруктами. В яйцах он ест исключительно белок.

Ланч представляет собой легкий салатик и несколько фруктов.

На обед Роналду снова ест салат, правда, двойную порцию. К нему полагается кусок мяса или рыбы. Рыбу один из лучших футболистов мира употребляет в первую очередь ради жирных кислот – они способствуют росту мышечной массы и повышают выносливость. Любимые сорта – сибас, рыба-меч, дорадо, морской окунь и лещ. Овощи в свою очередь ускоряют метаболизм.

На полдник Роналду часто ест роллы с тунцом.

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Ужин – рыба с овощами на пару или бобовые с рисом. Главное в ужине –съесть его за 3-4 часа до сна, считает Роналду.

В качестве перекусов футболист использует стакан свежевыжатого сока или фрукт. Также диета Роналду включает протеиновые коктейли и мультивитамины.

Нет пиву и много рыбы: СМИ раскрыли секретную диету Роналду

Instagram Криштиану Роналду

Всего игрок "Ювентуса" употребляет 3000 калорий в день. Любит питаться дома или на спортивной базе. Блюда предпочитает приготовленные на гриле или в духовке. При этом из рациона футболиста полностью исключены фастфуд, сахар, газировка, шоколад и пиво.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Криштиану Роналду засветила идеальные ягодицы в басейне.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кулинарные статьи
Персона
Криштиану Роналду
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