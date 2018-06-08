"Нет": бразилец "Шахтера" высказался об украинском языке

Бразильский легионер сборной Украины по футболу Марлос признался, что очень плохо понимает украинский язык. По его словам, два раза в неделю он занимается с репетитором по русскому.

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"В "Шахтере" много ребят говорят по-португальски. Кроме того, украинцы тоже пытаются говорить и понимать португальский. Когда мы на поле, у нас смешанный язык. У нас нет проблем в общении во время игры. Слова "сзади", "осторожно", "слева", "справа" и т.д. практически все в команде знают на двух языках. Я прекрасно понимаю все подсказки на русском. Украинский? Нет, мне тяжело что-то говорить. Я что-то слышу, и совсем чуть-чуть понимаю", – сказал Марлос в интервью пресс-службе Федерации футбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марлос выучил гимн Украины, подслушав его у бразильского партнера по "Шахтеру".