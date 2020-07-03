Нет большого выбора, – помощник Михайличенко о проблемах перед игрой с "Шахтером"

Помощник главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко Вадим Евтушенко рассказал о кадровых трудностях команды накануне украинского Эль-Класико против "Шахтера".

"У нас нет большого выбора. Будет еще завтрашняя тренировка, по итогам которого главный тренер примет решение. Сейчас мы пересматриваем различные альтернативы. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии – три основных защитника не смогут принять участия в матче с "Шахтером". Миколенко, вероятно, в том числе. Попов точно не будет играть в этом матче. Что касается остальных – посмотрим. Счет времени идет на часы, посмотрим, удастся ли нам получить еще кого-то перед игрой с "Шахтером"", – цитирует слова Евтушенко официальный сайт киевского клуба.

"Динамо" примет "Шахтер" завтра, 4 июля, на НСК "Олимпийский". Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени. Столичная команда занимает второе место в УПЛ, опережая "Зарю" и "Десну" на два и три очка, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" выступило с обращением к Украинской ассоциации футбола и Минздраву касательно финала Кубка Украины против полтавской "Ворсклы".