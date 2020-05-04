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4 мая • обновлено в 11:22
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"Нести такие траты": в "Шахтере" придумали, как доиграть сезон УПЛ

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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин предложил доиграть сезон УПЛ в двух городах, чтобы снизить траты украинских команд в условиях усиленной безопасности из-за коронавируса.

"При перелетах в самолете игроки должны сидеть на расстоянии, а это значит, что борта должны быть достаточно вместимы. Перевозить должно два автобуса, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие затраты, заказывать чартеры, по два автобуса. Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано самое большое количество команд, и закончить в этих двух городах", – сказал Палкин в интервью телеканалам Футбол.

Сергей Палкин

Сергей Палкин

Sportarena.com

Он также добавил, что к концу мая чартерные рейсы могут быть разрешены. Более подробно к этому вопросу клубы вернутся за десять дней до возобновления матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Палкин сделал неутешительный прогноз о возвращении болельщиков на трибуны и объяснил, почему придерживается такого мнения.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Премьер-лига Украины Коронавирус
Персона
Сергей Палкин
Тег
ФК Шахтер
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