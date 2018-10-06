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Несмотря на скандалы: Роналду снова забил в Серии А

1.8тЧитать материал на украинском

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился очередным забитым мячом в матче восьмого тура чемпионата Италии против "Удинезе", несмотря на огромное давление из-за скандала с изнасилованием.

Португальский нападающий удвоил преимущество своей команды в первом тайме после прекрасной передачи в штрафную от Манджукича. Гол звезды "Ювентуса" стал финальным в противостоянии с "Удинезе".

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Напомним, что Роналду предъявили обвинения в изнасиловании 34-летней Кэтрин Майорги. После пережитого девушка хотела наложить на себя руки. Кроме того, португалец отбывает дисквалификацию в Лиге чемпионов из-за удаления в матче против "Валенсии".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" пострадал из-за скандала с Роналду.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Объект
ФК Ювентус
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