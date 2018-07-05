Нещадная восьмерка: как плей-офф ЧМ-2018 стал убийственным

Чемпионат мира 2018 не щадит грандов - Аргентина, Португалия, Испания покинули турнир уже на стадии 1/8-й финала, а Бельгия с Англией были на волоске. На этом ЧМ авторитетов никак не признают, и ряд мировых звезд уже смотрит мундиаль дома. Смотрят, как в 1/4-й сыграют Россия с Хорватией (или, например, Англия со Швецией).

Конечно, здесь многое предрешила турнирная сетка - сразу по одну ее сторону оказались Аргентина, Франция, Португалия, Испания и Бразилия. И аргентинцы, хоть и были слабыми, но не зазорно вылетели от французов. Однако испанцы с португальцами не избежали ярлыков неудачников.

Окунувшись в историю мундиалей, можно увидеть, что нынешний ЧМ потихоньку становится самым неудачным для больших команд. Сразу три гранда мирового футбола покинули турнир на стадии 1/8-й (а могли и четыре, не пройди Англия Колумбию) - такого не было почти никогда!

Сразу уточним - 1/8 финала появилась на чемпионатах мира в 1986 году, и именно с этого времени мы и рассматриваем мундиали в данном случае. До этого на турнире было два групповых этапа (а не один), а затем сразу – полуфиналы.

Большие сборные, вылетавшие на ЧМ (с 1986-го) на групповой стадии, в 1/8-й и 1/4-й Турнир Не вышли из группы 1/8 финала 1/4 финала ЧМ-1986 Португалия СССР, Италия Англия, Испания, Бразилия ЧМ-1990 СССР Голландия, Испания, Бразилия Аргентина, Чехословакия ЧМ-1994 - Аргентина Испания, Голландия, Германия ЧМ-1998 Испания Англия Германия, Италия, Аргентина ЧМ-2002 Франция, Португалия, Аргентина Италия Англия ЧМ-2006 - Голландия, Испания Аргентина, Англия, Бразилия ЧМ-2010 Франция, Италия Англия, Португалия Бразилия, Аргентина ЧМ-2014 Португалия, Италия, Англия, Испания - Франция, Бельгия ЧМ-2018 Германия Аргентина, Португалия, Испания ?

Роковые поля Италии: плевки Райкарда и "сонная вода" аргентинцев

За время существования плей-офф с 1/8-й только однажды на этой стадии вылетало три гранда мирового футбола - на ЧМ-1990. На полях Италии в 90-м и тогдашний чемпион (Аргентина) вышел из группы только через дополнительную пульку для команд, занявших третьи места в группах. А вот Голландия, Испания и Бразилия хоть и прошли групповой турнир без проблем, но сразу после 1/8-й уехали домой.

Голландия - с Райкардом, Гуллитом и ван Бастеном (в статусе действующего чемпиона Европы), Испания - с Субисарретой, Салинасом и Бутрагеньо, Бразилия - с Таффарелом, Дунгой и Карекой. Три мощнейших команды с отличным набором игроков покинули мундиаль досадно, но неоднозначно и по-своему обидно.

Райкард, ван Бастен и Гуллит в футболках Милана Фото Eurosport

Голландцы сразились в 1/8-й с немцами, которые попросту оказались крепче и не дали атаке "Оранжевых" забить себе. Лишь Рональд Куман сумел "размочить" ворота немцев на 89-й минуте с пенальти. Хотя Голландия явно и не надеялась просто переиграть немцев, закончив матч скандалом. Именно в этом поединке мир впервые увидел плевки футболистов друг в друга на больших турнирах - Франк Райкард всеми методами старался выключить из игры Руди Феллера, что по ходу матча несколько раз плюнул в голову немцу (у которого была роскошная пышная шевелюра). Райкарда таки удалили в конце игры, но спровоцировать и вывести из себя Феллера у него получилось.

Испания же, уверенно пройдя группу, оступилась перед Югославией в овертайме. Югославы, конечно, тоже вызывали уважение, но в тот день Испанию отправил домой Драган Стойкович - дубль с голом на 93-й минуте.

А вот Бразилия как раз провалилась: уступить Аргентине в любом турнире - это национальная трагедия для бразильцев. Но трагическим такое поражение было не столь долго - через полтора десятка лет выяснилось, что аргентинцам удалось напоить нескольких игроков Бразилии условно отравленной водой. В бутылки было подмешано специально средство, которое замедляло бразильцев в конце матча.

Неудача Лампарда, приведшая к созданию VAR

Другие же чемпионаты мира не были столь сюрпризными на стадии 1/8-й. Еще в трех случаях после первой стадии плей-офф уезжали два гранда - на ЧМ-1986, ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

В далеком 1986-м неудачи мундияля зацепили и нашу страну - несколько уроженцев Украины (Баль, Бессонов, Демьяненко, Яремчук, Яковенко, Рац, Заваров, Беланов) в составе сборной СССР довольно досадно вылетели с ЧМ от Бельгии. Тогда бельгийцы на фоне команды Союза смотрелись сущими карликами, но взяли верх - 4:3. Правда, минимум один гол европейцев в том противостоянии был забит из офф-сайда (кто-то считает, что сразу два), но видео-системы VAR или чего-то подобного тогда и в помине не было. Поэтому еще много лет советские болельщики не раз серчали на "слепых арбитров" и несправедливый вылет с ЧМ.

На ЧМ-2006 Голландия и Испания вылетели вполне обыденно, не особо сокрушаясь после поражений в 1/8. Голландия в хорошем бою уступила более сильной Португалии (0:1), а Испания без особых сомнений проиграла будущему финалисту - Франции во главе с Зиданом (1:3).

Что же касается ЧМ-2010, то здесь уже после 1/8-й домой уехали Англия и Португалия. Хотя в отношении этих сборных по состоянию на 2010-й нельзя сказать, что они "неожиданно рано покинули мундиаль". На рубеже десятилетий что англичане, что португальцы были просто не в состоянии рассчитывать на большие мировые достижения.

Англия приехала на ЧМ-2010 довольно слабой в плане тактической подготовки и работы тренера, хотя имела хороший набор игроков с Терри, Джеррардом, Лампардом и Руни. Но противостоять тогдашней Германии та Англия никак не могла - 1:4.

Однако именно этот матч стал одним из главных толчков к созданию и введению VAR. Ведь все помнят удар (и незасчитанный гол) Лампарда, когда мяч от перекладины отскочил за линию ворот?

Португалия же в те времена считалась лишь приближенной к когорте грандов, а Криштиану Роналду еще был неспособен спокойно вытащить сборную в полуфинал-финал крупного турнира (хотя Португалия на ЧМ-2006 и дошла до полуфинала, но это было еще с поколением Луиша Фигу (и им самим)). В итоге скромное поражение от Испании - 0:1.

Стали больше проваливаться в группе, чем в плей-офф

Несмотря на всю специфику плей-офф, в 21-м веке гранды начали больше проваливаться на групповой стадии. До ЧМ-2002 большие команды без особого труда преодолевали групповой турнир, максимум одна топ-сборная могла не выйти в плей-офф.

В 2002-м таковых стало сразу три - Аргентина, Франция и Португалия. А "пиршеством" неудачников стал ЧМ-2014 - сразу четыре гранда не прошли групповой этап! Испания, Англия, Италия и Португалия выступили крайне неудачно для себя, при том, что Испания была в статусе чемпиона мира.

Но ситуация все же будет выравниваться, что показал нынешний ЧМ - среди больших сборных из группы не вышла только Германия. На следующих турнирах грандам значительно облегчат выход в плей-офф - чемпионат мира расширится до 48-ми команд, и тогда не выйти из группы большой команде надо будет очень постараться.