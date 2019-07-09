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Нервы Малиновского, выбор Хачериди: топ-новости украинцев на футбольном рынке

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Лето, время отпусков и теплых деньков - кто же его не любит? Но футбольные клубы лишь ухмыляются - постоянные переговоры, сорванные трансферы и многое другое превращает лето в настоящий ад.

Летнее транферное окно еще не вышло на пик (в августе), но атмосфера уже здорово подогрета. "Котел закипает", и дровишек в огонь прилично подбрасывают и украинцы. Руслан Малиновский никак не перейдет в новый клуб, а Евгения Коноплянку уже не ждут в Турции.

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Чем живут украинские футболисты на трансферном рынке Европы и кого что ждет после длительных переговоров - OBOZREVATEL находит и рассказывает самое интересное, что нужно знать о переходах наших игроков.

Руслан Малиновский та Евгений Хачериди

Руслан Малиновский та Евгений Хачериди

Пробежимся по главным вопросам:

  • Как в итоге разошлись Малиновский, "Генк" и "Сампдория"?

  • О чем "Бешикташ" предупредил "Фенербахче" в отношении Коноплянки?

  • Лунин таки вытеснил Зидана-младшего?

  • Хачериди возвращается в "Динамо"?

  • Как реагировать на еще одного украинца в топ-клубе Бельгии?

Хотя "разошлись" в отношении треугольника Руслан Малиновский-"Генк"-"Сампдория" еще рановато говорить - пока все только на словах, и то, довольно хлипко. Главная надежда на успех для итальянцев - новая информация о договоренности "Сампдории" с "Генком" насчет цены.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Итальянские СМИ уверенны, что в "Самп" таки сумели убедить "Генк" продать украинца менее чем за 15 млн. евро, когда бельгийцы хотели в районе 18-20 млн. На первый взгляд, тяжело поверить, что "Генк" просто так согласился. Но с другой стороны против них - время. Лето проходит, многие клубы уже завершают основную комплектацию, чтобы начать подготовку к сезону с полной обоймой, и так "Генк" упускает шансы совершить хорошую сделку.

Вполне вероятно, что пыл бельгийцев остудил пункт о бонусных выплатах в случае следующей продажи Малиновского. "Сампдория" - точно не тот клуб, где Руслан проведет всю карьеру, и в случае прогресса полузащитника его трансфер будет стоить уже явно не 15 млн. евро. И здесь "Генк" тоже не остается без денег.

Впрочем, по иной версии все гораздо проще - "Генк" и "Сампдория" уже ударили по рукам, и задержка только за документами. В Италии приняли новое законодательство о работе футбольных агентов, и пока агенты не зарегистрируются по новым правилам, федерация и лига не могут регистрировать контракты, подписанные с их участием. Поэтому пока идет бумажная работа, Малиновский и клубы просто ждут.

В любом случае сага все еще не завершена: Малиновский не едет на тренировочный сбор с "Генком", "Сампдория" не уверена, что нынешний президент в ближайшее время не продаст клуб, а "Генк" так и не сказал публичного "да" в отношении трансфера украинца. А тут еще и сам Руслан начал нервничать, заявляя, что клуб перекрутил его слова и исказил ситуацию с его отсутствием на сборах. Как бы не попасть Малиновскому в "запару" с подготовкой к сезону.

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Еще одним неприкаянным пока остается Евгений Коноплянка - некогда самая большая звезда украинского футбола оказался не нужен в Германии и "навострил лыжи" в Турцию. Вот только в Турции, похоже, и не особо ждут Евгения.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

Еще в июне немало говорилось, что "Фенербахче" очень хочет пригласить украинца, "Шальке" не возражал. Но затем наступила пауза, и конкретики от стамбульцев так и не последовало. Тут тишину нарушил… президент "Бешикташа" Фикрет Орман, заявив следующее: "Этот парень не хочет играть в Турции. Я работал над его переходом годами. Я бы сказал - не тратьте время", - своеобразно обратился Орман к "Фенербахче".

Конечно, это может выглядеть обычными "трансферными" играми по переманиванию игрока (когда-то Коноплянка был очень близок к переходу и в "Бешикташ"). Но уже 9 июля, во вторник, турецкие СМИ выступили с заявлением, что Коноплянка вообще не интересен "Фенербахче". И напрашивается вопрос "А интересен ли он вообще турецким грандам?"

Евгений Коноплянка в форме сборной Украины

Евгений Коноплянка в форме сборной Украины

Пока ситуация для украинца выглядит не совсем приятной: "Шальке" он не нужен (хотя немцы очень лояльно относятся к Коноплянке, максимально способствуя его трансферу куда-либо), конкретных предложений от других клубов у него нет. Время для поисков еще есть, но будут ли новые варианты совпадать с амбициями самого Евгения?

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Пока Малиновский и Коноплянка не могут избавится от трансферного напряжения, Андрей Лунин в Мадриде смог облегченно выдохнуть - он остается. Да, в самом "Реале", пусть и вторым вратарем.

Совсем недавно руководство "бланкос" приняло довольно непростое решение: Лунин - остается, а еще один кипер Люка Зидан (сын главного тренера Зинедина Зидана) - отправляется в аренду. Согласитесь, в довольно непростую ситуацию попал украинец, разрывая родственные связи на таком уровне (тем более, в прошлом сезоне именно Люка неплохо проявил себя как второй кипер "Реала").

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Но теперь Лунин займет место резервного вратаря, уже обосновываясь в "Реале" после сезонной аренды в "Леганесе". Испанцы уже объявили, что украинец отправится с командой в североамериканское турне, а Зидан-младший уезжает в аренду в "Расинг".

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Есть и хорошие новости из Бельгии для нас, не Малиновским единым. Еще один гранд бельгийского футбола - "Брюгге", взял украинского защитника Эдуарда Соболя. Арендное соглашение с "Шахтером", которому принадлежит контракт Соболя, рассчитан на один год и предусматривает право выкупа.

Эдуард Соболь

Эдуард Соболь

twitter.com/ClubBrugge

Эдуард уже дебютировал за новую команду в товарищеском матче и даже сделал голевую передачу, только подтверждая - этот переход принесет много нового и интересного. В последние годы бельгийцы с большой охотой берут и выводят на новый уровень украинских игроков, а Соболю уже давно пора найти "площадку", где он может показать себя и заинтересовать команды топ-чемпионатов. Тем более, когда спустя годы о тебе хорошо отзывается и вспоминает сам Жозе Моуриньо.

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Пока многие украинцы стремятся попасть в зарубежные клубы, Евгений Хачериди, похоже, намерился завязать с Европой и вернуться в Украину. И, конечно же, в "Динамо".

Несомненно, не более чем слух от греческих СМИ, но тем не менее - Евгения "возвращают" в киевское "Динамо", откуда он в свое время ушел для перехода в греческий ПАОК. Но с ПАОКом у Хачериди отношения уже закончены (украинец не играл вторую половину сезона и явно показывал, что хочет покинуть клуб), а больше 31-летнего защитника в Европе, похоже, нигде не ждут.

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

Вариант же с возвращением Хачериди в "Динамо" по-своему логичен - опытный центрбек станет отличным активом для ротации и поможет минимум в чемпионате Украины. Но при том условии, что футболист согласится на все условия (в том числе и понижение зарплаты, что его не устраивало в Киеве в 2018-м).

Чего ожидать в ближайшую неделю?

  • Малиновский не избавится от подвешенного состояния, клуб и агент игрока продолжат давить на "Сампдорию"

  • Появится информация о новом конкретном варианте для Коноплянки

  • Хачериди вернется в Украину, но никто не обещает, что в "Динамо"

Лучшие трансферы украинцев этого лета

  • Эдуард Соболь (защитник, 24 года): "Яблонец" (Чехия) - "Брюгге" (Бельгия)

  • Сергей Мякушко (полузащитник, 26 лет): "Карпаты" - "Алькоркон" (Испания)

  • Александр Караваев (защитник/полузащитник, 27 лет): "Заря" - "Динамо" Киев

  • Артур Рудько (голкипер, 27 лет): "Динамо" Киев - "Пафос" (Кипр)

  • Андрей Цуриков (защитник, 26 лет): "Александрия" - "Яблонец" (Чехия)

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Руслан МалиновскийАндрей ЛунинЕвгений КоноплянкаЭдуард СобольЖозе МоуриньоЕвгений ХачеридиСергей МякушкоАлександр КараваевАртур РудькоАндрей Цуриков
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