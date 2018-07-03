Легенда сборной Испании завершил международную карьеру после поражения от России

Сборная Испании трогательно попрощалась с полузащитником Андресом Иньестой, который после вылета испанцев с ЧМ-2018 завершил выступления за национальную команду.

В официальном твиттере испанской сборной опубликован видеоролик со словами благодарности хавбеку.

"Говорят, что одна картина стоит тысячи слов. Мы использовали 35 фотографий, в которых попытались уместить карьеру Андреса Иньесты и отблагодарить его. Это было бы 35 тысяч слов. И знаете, что? Этого все равно мало, потому что Андрес уникален. Неповторимый", - гласит сообщение.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras.



Nosotros hemos usado 35 fotos para resumir la carrera de @andresiniesta8, para darle las gracias. Eso serían 35.000 palabras... ¿Y sabéis una cosa? Que nos quedamos cortos, porque Andrés es inigualable.



Irrepetible.



ETERNO. pic.twitter.com/0Be7mJ834H — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 3, 2018

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