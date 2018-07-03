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Чемпионат мира 2018
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Легенда сборной Испании завершил международную карьеру после поражения от России

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Сборная Испании трогательно попрощалась с полузащитником Андресом Иньестой, который после вылета испанцев с ЧМ-2018 завершил выступления за национальную команду.

В официальном твиттере испанской сборной опубликован видеоролик со словами благодарности хавбеку.

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"Говорят, что одна картина стоит тысячи слов. Мы использовали 35 фотографий, в которых попытались уместить карьеру Андреса Иньесты и отблагодарить его. Это было бы 35 тысяч слов. И знаете, что? Этого все равно мало, потому что Андрес уникален. Неповторимый", - гласит сообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL, москвич погиб нелепой смертью, отмечая победу после матча Россия - Испания.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Андрес Иньеста
Место
Испания
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