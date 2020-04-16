Джон Оби Микел назвал фатальную ошибку Андрея Шевченко

Максим Богданов Футбол 22:28, 16.04.2020

Экс-полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что Андрей Шевченко перешел в лондонский клуб в плохой момент.

"Его гол "Тоттенхэму" был потрясающим. Мы думали, что это было начало чего-то, что будет поворот и он вернется. Но этого так никогда и не случилось. Это была уже не та карьера, которую он имел в "Милане". "Челси" пытался вернуть его взрываемость. Все пытались помочь ему. Но я думаю, что он просто перешел в неподходящее время. Ему было чуть меньше 30 лет, футболисты начинают немного терять в этом возрасте", – сказал Оби Микел в интервью The Athletic.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне УЕФА вспомнил легендарные голы Андрея Шевченко в составе киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

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