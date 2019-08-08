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Неожиданный обмен: "Реал" готовит сенсационный трансфер Неймара

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Если в первую половину лета нападающий французского ПСЖ Неймар был ближе к "Барселоне", то теперь на бразильца серьезно нацелился "Реал".

Как сообщает Sport.es, "Королевский клуб" начал предметные торги с ПСЖ о трансфере 27-летнего форварда. На данный момент предложение мадридцев заключается в 120 млн евро плюс полузащитник Лука Модрич.

Неймар

Неймар

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По информации СМИ, переговоры активно продвигаются и, если не случится ничего непредвиденного, Неймар вскоре станет игроком "Реала".

Напомним, ранее форвард хотел вернуться в "Барселону", а ПСЖ даже снизил цену на свою звезду.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бразильского нападающего публично унизили перед всем ПСЖ.

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Тема
Трансферы
Персона
Неймар
Место
Испания Мадрид
Теги
Реал Мадрид ПСЖ
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