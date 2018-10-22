Неожиданно: экс-тренер сборной Украины возглавил московский "Спартак"

Испанский специалист Рауль Рианчо назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" взамен уволенного итальянца Массимо Карреры.

Напомним, что Рианчо с 2014 по июнь 2016 года работал тренером по физподготовке в киевском "Динамо", а после этого, до лета 2018 года, помогал Андрею Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Массимо Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны. В нынешнем чемпионате москвичи стартовали крайне неудачно, занимая после 11 туров 7-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты московского "Спартака" опозорились в квалификации Лиги чемпионов, пролетев мимо престижного турнира.