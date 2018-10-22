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Неожиданно: экс-тренер сборной Украины возглавил московский "Спартак"

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Испанский специалист Рауль Рианчо назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" взамен уволенного итальянца Массимо Карреры.

Напомним, что Рианчо с 2014 по июнь 2016 года работал тренером по физподготовке в киевском "Динамо", а после этого, до лета 2018 года, помогал Андрею Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

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Массимо Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны. В нынешнем чемпионате москвичи стартовали крайне неудачно, занимая после 11 туров 7-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты московского "Спартака" опозорились в квалификации Лиги чемпионов, пролетев мимо престижного турнира.

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Персона
Рауль Рианчо
Объекты
Спартак МоскваФК Динамо Киевсборная Украины по футболу
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