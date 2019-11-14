"Ненормально и неправильно": экс-футболист сборной Украины - о победе Зеленского

Бывший футболист сборной Украины Сергей Валяев уверен, что большинство наших граждан проголосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского из-за безысходности.

Сергей Валяев

"Все прекрасно понимали, что этот человек без опыта, какого-либо политического, но настолько устали от того, что было. Это, конечно, ненормально и это неправильно. Выбрали человека без опыта, без какой-либо команды, потому что он не показывал людей, которые будут с ним работать. Настолько люди отчаялись и хотели верить в лучшее, что были готовы на все, лишь бы не то, что было", - заявил Валяев в эфире Youtube-канала Stargorod Sport.

По мнению экс-защитника "Металлиста" огромное влияние имел сериал "Слуга народа"

"Там было показано, как все должно быть в идеале. Все же понимают, что никогда в жизни такого никогда не будет. Многие люди поверили, что вот такое будет, но понятно, что это из области фантастики. Я уверен, что многие поменяли уже свое мнение: кто-то говорит, что это правильно, а кто-то признает свою ошибку", — сказал Валяев.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо", а ныне игрок черниговской "Десны" Андрей Богданов рассказал, что на выборах президента Украины голосовал за Зеленского. Спортсмен объяснил свой выбор необходимостью перемен в стране.

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