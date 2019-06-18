Неймар покидает ПСЖ: СМИ сообщили детали сенсационного трансфера

Самый дорогой футболист мира бразилец Неймар близок к возвращению в каталонскую "Барселону".

Руководство чемпионов Испании ведет активные переговоры с французским ПСЖ о трансфере нападающего. По данным бразильского издания Globo Esporte, стороны достигли принципиального соглашения о возвращении Неймара в столицу Каталонии, и сейчас ведут разговоры о сумме отступных.

При этом "Барселона" готова заплатить 100 миллионов евро, а также отдать сразу трех своих футболистов – Усмана Дембеле, Самюэля Умтити и Ивана Ракитича.

Неймар twitter.com/psg_inside

Отметим, что ПСЖ готов избавиться от Неймара, так как руководству парижан надоели постоянные выходки футболиста.

Напомним, что Неймар перебрался во французскую команду два года назад из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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