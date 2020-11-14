Немецкий футболист пожаловался на "не очень приветливых" жителей России

Максим Иншаков Футбол 19:21, 14.11.2020 Обновлено: 19:22, 14.11.2020

Немецкий защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр признался, что ему непросто жить с семьей в России.

25-летний футболист считает, что люди в России довольно закрытые, а жители Тулы совершенно не говорят по-английски.

Роберт Бауэр с семьей
Express.de.

"Когда моя жена, которая родом из Танзании и не знающая русского языка, пытается общаться, люди относятся к ней не очень приветливо. Я не знаю, в чем дело. Возможно, дело в холодной войне. К сожалению, многие люди в России все еще предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто", – сказал Бауэр в интервью Express.de.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадец Максим Тальбо, игравший за омский "Авангард" и ярославский "Локомотив", вспомнил, как побывал в Магнитогорске, и назвал город самым ср*ным местом на планете.

Ранее американский хоккеист Райан Уитни, оценил красоту и ум россиянок, назвав их "чернобыльскими уродами и придурками".

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