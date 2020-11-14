Немецкий футболист пожаловался на "не очень приветливых" жителей России

Немецкий защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр признался, что ему непросто жить с семьей в России.

25-летний футболист считает, что люди в России довольно закрытые, а жители Тулы совершенно не говорят по-английски.

"Когда моя жена, которая родом из Танзании и не знающая русского языка, пытается общаться, люди относятся к ней не очень приветливо. Я не знаю, в чем дело. Возможно, дело в холодной войне. К сожалению, многие люди в России все еще предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто", – сказал Бауэр в интервью Express.de.

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