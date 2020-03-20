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20 марта • обновлено в 15:18
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Немецкий чемпион мира высмеял Россию

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Чемпион мира немец Бенедикт Хеведес, выступающий за "Локомотив", заявил, что "даже не самый умный поймет", что имеющиеся данные о количестве заболевших коронавирусом в РФ не соответствуют действительности.

"По словам Путина, низкое количество заболевших связано с жесткими превентивными мерами по всей стране в первые недели глобальной экспансии. Даже не самые умные поймут, что число незарегистрированных случаев, а вместе с этим и заболевших людей должно быть значительно выше. Потому что только с этой недели произошло общее замораживание въезда на ближайшие два месяца", – цитирует слова Хеведеса издание Чемпионат.

Бенедикт Хеведес

Бенедикт Хеведес

Он также крайне удивился беспечности россиян, которые не боятся заразиться коронавирусом.

"Все как всегда. В кафе полно народу. Метро переполнено. Да и на улицах тоже много людей. Когда я смотрю на принятые в Германии меры, поражаюсь, как люди здесь могут так спокойно относиться к риску заразиться. Нет массовых закупок впрок, нет дефицита дезинфицирующих средств. Нет "социальной изоляции"", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России скрывают настоящее число заболевших коронавирусом людей.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
Тег
ФК Локомотив Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да там жмуриков уже за 500 перевалило просто скрывают,обычная практика ватников все скрыть а бабы ещё нарожают
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А что бразильские легионеры из чемпионата Украины говорят про 26 заболевших в грязной и вонючей украинской помойке, где от обычной кори мрут?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну, а он любит одновременно 3 члена, в рот и два в зад. Факты и доказательства теперь ведь не нужны...
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