Чемпион мира немец Бенедикт Хеведес, выступающий за "Локомотив", заявил, что "даже не самый умный поймет", что имеющиеся данные о количестве заболевших коронавирусом в РФ не соответствуют действительности.

"По словам Путина, низкое количество заболевших связано с жесткими превентивными мерами по всей стране в первые недели глобальной экспансии. Даже не самые умные поймут, что число незарегистрированных случаев, а вместе с этим и заболевших людей должно быть значительно выше. Потому что только с этой недели произошло общее замораживание въезда на ближайшие два месяца", – цитирует слова Хеведеса издание Чемпионат.

Бенедикт Хеведес

Он также крайне удивился беспечности россиян, которые не боятся заразиться коронавирусом.

"Все как всегда. В кафе полно народу. Метро переполнено. Да и на улицах тоже много людей. Когда я смотрю на принятые в Германии меры, поражаюсь, как люди здесь могут так спокойно относиться к риску заразиться. Нет массовых закупок впрок, нет дефицита дезинфицирующих средств. Нет "социальной изоляции"", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России скрывают настоящее число заболевших коронавирусом людей.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!