"Нельзя было жертвовать": Михайличенко прокомментировал победу "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко остался доволен тем, как провели матч с "Мальме" его футболисты.

"Конечно, трудно переоценить значимость этой игры - как и старт Лиги Европы, и важный матч в данной ситуации для "Динамо". Соперник сыграл грамотно, по-своему сильно, и победить в этой игре было очень важно. Что же касается самой игры, то в первом тайме нам было трудно, но затем ребята услышали нас и прибавили в скорости и агрессии. Но нельзя было жертвовать обороной ни в коем случае. Однако разочаровало то, что нам не хватало агрессивности и резкости в атаке. Я очень рад, что во втором тайме мы сыграли более мощно и дожали соперника", - цитирует наставника корреспондент OBOZREVATEL.

Коснулся Алексей Александрович и матчей в УПЛ.

"У нас сейчас нет разделения на чемпионат и другие игры. Сейчас для команды важны успехи в каждой игре, и теперь мы со всей ответственностью готовимся к Мариуполю и Полтаве. Из-за плотного графика у нас не будет как такового насыщенного тренировочного цикла или тяжелых тренировок, в первую очередь важно будет восстановить футболистов. Будет ли играть Соль? Сейчас мы будем играть в таком темпе, что игрового времени хватит всем. Поэтому мы ждем от него усердной работы и успехов на поле, у всех будет шанс", - подытожил Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Мальме" прошла при тотальном преимуществе киевлян, но завершилось с минимальным счетом - 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте забил Виталий Буяльский.

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