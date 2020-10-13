Некоторых футболистов Шевченко больше никогда не вызовет в сборную, – Цыганык

Футбольный журналист Игорь Цыганык считает, что после последних матчей Лиги наций главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поменяет свой подход к кадровой политике.

Особенно большую пользу принес поединок с Францией, в котором украинцы сыграли молодым составом.

"Андрей Николаевич получил информацию, своего рода как рентген. Где видны все ошибки. После матча с Францией и всего сбора Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым футболистам. Думаю, по следующим вызовам в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в лагере национальной команды", – приводит слова Цыганыка sport.ua.

Цыганык признался, что не хочет называть конкретные фамилии футболистов.

"Этого делать не буду, пока Шевченко сам не объявляет. Но было понятно, что некоторые игроки не способны помочь национальный сборной. А для молодых игроков это рост и прогресс", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущих турах Лиги наций Украина обыграла Швейцарию (2:1), разгромно уступила Испании (0:4) и не смогла вырвать ничью с Германией (1:2).